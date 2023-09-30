Ajda Pekkan Ganire Paşayeva ile anısını duygusal bir yazıyla paylaştı. 10 yıl önce elinden ödül almıştı

Editör : Özlem KIRAL

Türk kadının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteren, Türk Dünyası’nın simge kadınlarından biri olan Ganire Paşayeva, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ajda Pekkan, 10 yıl önce Azerbaycan'da elinden aldığı ödül anısını Ganire Paşayeva ile çekilmiş bir resimle paylaşarak duygusal bir yazı paylaştı.

''Türk dünyasında yeri doldurulamayacak ,çok değerli dostum Azerbaycan Milli Meclis Vekili Sayin Ganire Pashayeva’nin vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim , çok değerli bir insandı. Mekânı cennet olsun Azerbaycan'ımız başta olmak üzere tüm Türk dünyasının başı sağ olsun ''