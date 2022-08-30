Cenk Eren ile öpüşürken görüntülenmişti. Ajda Pekkan: Dudaktan öpme diye bir şey yok!

Magazinsortie.com'un haberine göre; Ajda Pekkan, Cenk Eren'in sahnesi bittikten sonra içeri girerken kendisinin de sahneye çıkmak üzere olduğunu belirterek; ünlü şarkıcının yalnızca ellerinden tutarak yanağından öptüğünü söyledi.

Ajda Pekkan, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; "Dudaktan öpme diye bir şey yok. Hele şimdi pandemi!.. Cenk'in sahnesi bitti, o içeri girerken bende sahneye çıkıyordum. Elimden tuttu, yanağımdan öperek tebrik etti. Dudaktan öpme diye bir şey kesinlikle yok!. Bu tamamen asılsız bir haber." dedi.

Zeki Müren ile daha önceden dudak dudağa öpüşmelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine Süperstar; "Zeki Bey Sanat Güneşi'mizdi.. Seneler sonra öyle birşey olabilir mi? Cenk sadece çalışma arkadaşım. Zeki Müren ile biz yıllarca beraber çalıştık, abi kardeş gibiydik. Gazino dönemi ile bugünler çok farklı..." dedi.

Ajda Pekkan, Zeki Müren ile öpüşmelerinin de geçmişte aralarında bir uğur olduğunu dile getirerek o dönem ile bu dönemin mukayese edilemeyeceğini söyledi. Pekkan medya da yer alan 'aşk yaşıyorlar' haberlerine ise sadece güldüğünü söyledi.