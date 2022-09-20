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Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu. Görenler gözlerine inanamadı

Süperstar Ajda Pekkan, Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çeşme Amfitiyatro'da konser verdi. Pekkan’ın konserde çekilmiş filtresiz fotoğrafı ortaya çıktı. Süperstar, bu fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:22
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Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı olay oldu. Görenler gözlerine inanamadı
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Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahneye çıkmıştı. Ünlü şarkıcının konser sırasında paylaşılan filtresiz fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. 

Çeşme Amfitiyatro'da konser veren Pekkan, şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran,  sahneye çıkarak Ajda Pekkan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Oran bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafı gören herkes birçok estetik operasyon geçiren Ajda Pekkan'ın yüzüne odaklandı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan 76 yaşındaki şarkıcının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

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