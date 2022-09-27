Ajda Pekkan'ın son hali gündem oldu. Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Ajda Pekkan ile fotoğraf çektirdi. Avcı daha sonra bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

Avcı’nın paylaşımında, 76 yaşındaki Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Pekkan’ın çiftle çekilen fotoğrafına binlerce yorum yağdı.

Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer aldı.

Avcı paylaşımında "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna, disiplinine çok hayranım. İyi ki…" notunu düştü.

Gülşah Saraçoğlu tasarımı giyen Süperstar, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

