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  • Bülent Ersoy’dan Ajda Pekkan’ı kızdıracak sözler! “Babam da giyse taş gibi olur”

Bülent Ersoy’dan Ajda Pekkan’ı kızdıracak sözler! “Babam da giyse taş gibi olur”

Türk Sanat Müziği'nin Diva lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, ‘Söylemezsem Olmaz’ın canlı yayınına telefonla bağlanarak Ajda Pekkan’ı topa tuttu. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 16:34
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“Babam da giyse taş gibi olur” Bülent Ersoy’dan Ajda Pekkan’ı kızdıracak sözler

Bülent Ersoy’dan Ajda Pekkan’ı kızdıracak sözler! “Babam da giyse taş gibi olur”
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Bir dönem Ajda Pekkan’la küslük yaşayan hatta mahkemelik olan Bülent Ersoy, Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanarak Ajda Pekkan'ı kızdıracak bir açıklama yaptı. 

Seren Serengil Pekkan'ı övünce Diva kendini tutamadı ve "İki tane ibici çorabı babam da giyse taş gibi olur" dedi.

Ersoy bununla da kalmadı ve bomba bir iddiada bulundu.

Bülent Ersoy'un iddiasına göre Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal oldu.

Bülent Ersoy, 6 yıl önce bir iftarda kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan için “Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah” demişti. Ajda Pekkan dava açmış, Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.
 

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