Benzin ve motorine dalga geçer gibi indirim yapıldı

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

Bu zamların ardından benzin ve motorine bugün 60 kuruş indirimcik yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21.06 TL'ye, Avrupa Yakası'nda 21.09 TL'ye, Ankara'da 21.31 TL'ye, İzmir'de ise 21.25 TL'ye düştü.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23.43 TL'den, Avrupa Yakası'nda 23.46 TL'den, Ankara'da 23.72 TL'den İzmir'de ise 23.78 TL'den depolara dolduruluyor.

VATANDAŞTAN İNCE HESAPLAMA

İndirimlerin az, zamların çok uygulandığını belirten araç sahipleri "Zamlardan şikayet edince indirim de yapılıyor deniyor. 10 günde benzine 2 lira 92 kuruş zam yapıldı. Mazota ise 1.05 TL. Şimdi de 60 kuruş indirim yaptılar. Sonuç olan yine vatandaşa oldu. İndirimi çıkınca benzine 2 TL 32 kuruş, motorine ise 45 kuruş zam yapılmış oldu. Kendimizi yolunacak kaz gibi görüyoruz. Ama bunun sandığı da var" yorumunu yaptılar.