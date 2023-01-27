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Benzin ve motorine dalga geçer gibi indirim yapıldı

Son 10 günde benzine yaklaşık 3 TL (2 lira 92 kuruş) motorine ise 1 TL 05 kuruş zam yapıldı. Zamların ardından benzin ve motorinin litre fiyatına 60 kuruş indirimcik geldi. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzin 21.09, motorin ise 23.46 TL'den depolara dolduruluyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 07:31
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Akaryakıta bugün dalga geçer gibi indirim geldi

Benzin ve motorine dalga geçer gibi indirim yapıldı
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17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

Bu zamların  ardından benzin ve motorine bugün 60 kuruş indirimcik yapıldı. İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21.06 TL'ye, Avrupa Yakası'nda 21.09 TL'ye, Ankara'da 21.31 TL'ye, İzmir'de ise 21.25 TL'ye düştü.

Motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 23.43 TL'den, Avrupa Yakası'nda 23.46 TL'den, Ankara'da 23.72 TL'den İzmir'de ise 23.78 TL'den depolara dolduruluyor.

VATANDAŞTAN İNCE HESAPLAMA

İndirimlerin az, zamların çok uygulandığını belirten araç sahipleri "Zamlardan şikayet edince indirim de yapılıyor deniyor. 10 günde benzine 2 lira 92 kuruş zam yapıldı. Mazota ise 1.05 TL. Şimdi de 60 kuruş indirim yaptılar. Sonuç olan yine vatandaşa oldu. İndirimi çıkınca benzine 2 TL 32 kuruş, motorine ise 45 kuruş zam yapılmış oldu. Kendimizi yolunacak kaz gibi görüyoruz. Ama bunun sandığı da var" yorumunu yaptılar. 

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Emekli
27.01.2023 08:14
AKP'nin ekonomisi zam üzerine emekliye verir kaşıkla sonra zamla kepçeyle alır bunun adıda adil düzen olur artık oy yok. Emeklinin intikamı acı olacak.  
 
N.D
27.01.2023 08:02
Dalga geçer gibi değil.Gerçekten dalga geçiyorlar.Ben de hep dua ediyorum.Allah milletle dalga geçenleri ,alay edenleri rezil rüsva etsin.Aşağıların aşağısına indirsin.  
 
demi ama
27.01.2023 07:39
mehter marşı gibi iki ileri bir geri  
 
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