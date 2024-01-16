Son dakika... Erdoğan emekli zammını açıkladı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi.

Erdoğan en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası milyonların merakla beklediği emekliye ek zam için açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini yükseltmek için canla başla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde aynı anlayışla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. Bilindiği gibi memur emeklisi yüzde 49.25 SSK ve Bağ-Kur yüzde 37.57 artış oldu.

Emeklilerimizin aylıklarındaki artışları birbirine yakınlaştıracak yeni adım alıyoruz. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum.

Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42.6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki Temmuz'da eşitlenecek. Buranın özellikle altını çizmek istiyorum."

İŞTE YENİ ZAMLI MAAŞLAR

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 42.6 artışla birlikte 14.260 TL alacak.

12 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 seviyesine çıkacak.

20 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 28.520 olacak.