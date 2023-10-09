Akbank’ta insana dokunmak!

Akbank’ta artık yeni bir dönem başladı.

Eski genel müdür Hakan Binbaşgil görevini Alternatifbank’ın eski genel müdürü Kaan Gür’e bıraktı.

Akbank için bu değişim gerekli miydi bilemiyorum. Bu patronun bileceği iş.

Bildiğimiz bir şey vardı ki, Hakan Binbaşgil’in gitmesi, gerek Akbanklılar gerekse bankacılık dünyası tarafından uzun süredir bekleniyordu.

Beni şaşırtan ise Akbank ana hissedarının yılbaşını bile beklemeden Kaan Gür’ü hemen o koltuğa oturtturmaları oldu.

Eski genel müdür Hakan Binbaşgil, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye olarak atandı. Genelde bu tür kurumsal yerlerde bu yöntem uygulanır.

Bir süre sonra Hakan Binbaşgil emekli olursa şaşırmam.

Âdettendir eskinin arkasından “nasıl bilirsiniz” diye sormak.

Nitekim bana da soruyorlar.

Hakan Binbaşgil’i nasıl bilirsin?

Açıkçası ben bu soruya “bilmiyorum” yanıtını veriyorum.

Türkiye’nin en ücra köşesindeki Akbank şube çalışanını bile tanıyan 30 yıllık bir gazeteci olarak tek tanımadığım insan Hakan Binbaşgil’dir.

Ne yüzünü gördüm ne de sesini duydum. PR şirketinin gönderdiği yorgun ve omuzları hafif çökmüş bir fotoğrafından başka görmedim. PR şirketi de neden hep o fotoğrafı gönderirdi anlamam. Her halde adamı yaşlı ve yorgun göstermek için kasıtlı yapıyorlardı: ))

Hakan Bey’i zaten çalışanları da görmezdi. Sadece belirli dönemlerde yaptığı konuşmalarında sanal olarak görürlerdi.

Bu nedenledir ki, biraz insana dokunmaktan uzak yöneticiydi. Nitekim Akbank çalışanlarının da bir dönem sorunlarının büyümesi genel müdürün cam kulede bankayı yönetmesinden kaynaklanıyordu.

Akbank, Binbaşgil döneminde çok kâr etti!

Türkiye’nin en büyük 5 bankası arasında yer aldı. Ancak personel mutluluğu konusunda maalesef bu başarıyı elde edemedi. İnsan Kaynakları Bölümü’nü insan ve kültür diye değiştirmek yetmedi.

Akbank çalışanları hep mutsuz oldu.

Oysa diğer bankalarda gördüğüm olumlu dönüş hep insana dokunan yöneticilerden geliyor.

Bütün bu dönem kapandı. Akbank’ta yeni bir dönem başladı.

Kaan Gür, piyasanın tanıdığı bildiği önemli bir isim. Alternatifbank gibi zor bir sermayedarın bankasında başarısı rakamlarda kalmamış, çalışanın kalbini kazanmıştır. Engellilere yönelik yaptığı çalışmalar takdir edilecek bir başarıdır. Yine Alternatifbank’ta öyle bir yönetici kadrosu yarattı ki, kibirin olmadığı herkesin eşit koşullarda ve adil şartlarda çalışmasını sağladı.

Görevi süresince tek bir personel şikâyeti ve mutsuzluğu Paramedya’ya yansımadı.

Bu nedenle ki Kaan Gür bana göre Akbank için seçilmiş en doğru isimdir.

Akbank çalışanlarını artık yeni bir dönem bekliyor. Yıllardır kronikleşen sorunlarının çözümü için radikal adımlar gelebilir.

Kaan Gür’ün Akbank’taki çalışmalarını heyecanla takip edeceğiz.