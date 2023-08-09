Akbelen böyleydi bu hale getirdiler. Allah'ınız olsa bunu yapmazdınız

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin kömür sahasın genişletmek için Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Ağaç kesimi öncesi ve sonrası kaydedilen görüntü yürek burktu.

Akbelen böyleydi bu hale getirdiler. Allah'ınız olsa bunu yapmazdınız

Editör: Serhat Ağa

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallarının kömür sahasın genişletmek amacıyla Muğla Milas'ta bulunan Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Bölgede, ağaç kesme işlemi tamamlandı. Kesilen ağaçlar da büyük ölçüde taşınırken ormanda ortaya çıkan görüntü yürek burktu.

boyleydi.jpg
Böyleydi...
akbelen-2.jpg
Böyle oldu

Akbelen'de ağaç kesimi öncesi ve sonrası kaydedilen görüntü katliamın boyutunu ortaya koydu.

Öte yandan muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki 'ağaç katliamı'na karşı yaptığı çağrı üzerine olağanüstü toplanan Meclis'te tüm önergeler AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, yeniden tatile girerek çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.

İlgili Haberler
Zehra nine gitti milletvekilleri gitmedi. Muhalefet Milletvekilleri katılsa Akbelen Meclis’te görüşülecekti
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Gizemli hepabit Sağlık
Gizemli hepabit
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı Dünya
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak Magazin
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor Dünya
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor Sağlık
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor Spor
M. United 87 milyon ödemişti. Eleştirilerin odağındaki yıldız takımdan ayrılıyor
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü Dünya
Engellilerin kaldığı yazlık evde yangın: 11 ölü