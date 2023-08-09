Akbelen böyleydi bu hale getirdiler. Allah'ınız olsa bunu yapmazdınız

IC İçtaş ve Limak’ın işlettiği Yeniköy ve Kemerköy santrallerinin kömür sahasın genişletmek için Akbelen Ormanı'nda yaklaşık 15-16 bin ağaç kesildi. Ağaç kesimi öncesi ve sonrası kaydedilen görüntü yürek burktu.