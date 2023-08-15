WWF- Türkiye'den dikkat çeken bir hamle daha

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni uğruna ağaç kıyımı yapan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir üyelikten çıkaran ‘WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ dikkat çeken bir karar daha aldı.

WWF- Türkiye'den dikkat çeken bir hamle daha

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni uğruna ağaç kıyımı yapan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in ‘WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ mütevelli heyeti üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Vakıf, haberler sonrası Özdemir’i üyelikten çıkarma kararı vermişti.

VAKFIN MİSYONUNA UYMAYAN SEKTÖRLERLE YOLLARI AYIRACAKLAR

Son olarak WWF-Türkiye dikkat çeken bir karar daha aldı. WWF-Türkiye yönetimi, vakfın misyonuyla uyuşmayan sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarıyla yollarını ayıracak.

Vakıftan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçmişi 1975'te kurulan Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne dayanan, aynı zamanda dünyanın en büyük ve saygın doğa koruma ağı WWF'in Türkiye temsilcisi olarak vakfımız bünyesinde, ülkemizin doğasını koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele etme amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 50 yıla yaklaşan doğa koruma geçmişimiz boyunca binlerce üyemiz, gönüllümüz; yüzlerce çalışanımız, yönetim kadrolarımız; sivil toplum, kamu, akademi, özel sektör paydaşlarımız ile doğamızın korunması adına çok sayıda projenin tarafsız ve bilimsel gerçekler ışığında hayata geçmesini sağladık. Bu hedeflerimize ulaşma yolunda basından, kamuoyundan ve siz değerli paydaşlarımızdan gelen yorumları ve geri bildirimleri önemsiyor, asılsız ve yapıcı olmayan ithamlarla ilgili üzüntü duyuyor, ancak yapıcı geri bildirim ve eleştirileri dikkatle değerlendiriyoruz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

“Geçmişi çok uzun yıllara dayanan Vakfımızın kriterleri zaman içinde WWF-International kurallarına da uyumlanacak şekilde güncellenmiş ve bu kurallar vakfımızın tüm kademelerindeki yeni başvurulara yönelik uygulanmıştır. Kurumumuzun misyonuyla uyuşmayan sektörlere yönelik kısıtlamalar getiren bu kurallar geriye doğru da vakfımızın tüm kademelerini kapsayacak şekilde işletilmeye başlanmıştır. İnsanlık tarihinin en yaşamsal tehditleri olan iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri ile savaşmakta olduğumuz bu dönemde, sizlerden aldığımız güç ile kenetlenerek ve birlik olarak, yılmadan gelecek nesillere yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

KOÇ HOLDİNG İLE BAĞLAR KOPABİLİR

Buna göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı WWF-Türkiye ile bağlarını koparabilir.

WWF ÜYESİ OLUP MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE OLAN ŞİRKETLER

Vakfın kurucuları arasında yer alan ve mütevelli heyetinde bulunan bu iki ismin yönettiği şirketler madencilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Koç Holding’in Demir Export adlı şirketi 1957’den bu yana, Eczacıbaşı’nın ise ESAN adlı şirketi 1978 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde madencilik yapıyor. Ayrıca vakfın üyeleri arasında yer alan Murat Özyeğin’in yönetici olduğu Fiba Holding, Polyak adlı madencilik şirketinin ortağı. Vakfın misyonuyla uyuşmayan sektörlerde faaliyet gösteren isimlerle ağustos ayı içerisinde ilişkisini keseceği öğrenildi.

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