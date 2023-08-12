Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı

CHP’nin önergesi ile Meclis’te olağanüstü gerçekleşen Akbelen görüşmesine muhalefet partilerinden 37 milletvekili katılmadı. Oturuma katılmayan milletvekillerinin bahaneleri ortaya çıkarken “Özürleri kabahatlerinden büyük” yorumuna neden oldu.

Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı

CHP’nin “Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamının” görüşülmesine ilişkin önergesinin görüşülmesi talebiyle TBMM, 8 Ağustos’ta olağanüstü toplanmıştı. 37 muhalefet milletvekili ise olağanüstü toplantıya katılmadı. TBMM’de görüşülen teklif AKP ve MHP’nin oylarıyla 281’e karşı 244 oyla reddedilmişti.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre, önergeyi veren CHP’den Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM başkanvekili ve Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Elazığ milletvekili Gürsel Erol, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, İzmir milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve Düzce milletvekili Talih Özcan’ın “siyasi çalışmaları nedeniyle mazeret bildirerek katılmadığı” öğrenildi.

MALİYETE TAKILDILAR

Öte yandan İYİ Parti’den ise 6 milletvekili katılmadı. Bu isimler Adana milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Edirne milletvekili Mehmet Akalın, Hatay milletvekili Adnan Şefik Çirkin, İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz ve Ayşe Sibel Yanıkömürlüoğlu ile Konya milletvekili Ünal Karaman’dı. Söz konusu vekillerin “yaz tatili nedeniyle seçim bölgelerinde oldukları, Ankara’ya geliş-gidiş maliyetlerinin 5 bin lira gibi yüksek bir maliyeti bulduğu, ülkenin ekonomik halinin ortada olduğu” gerekçesiyle katılmadıkları kaydedildi.

YOĞUN YAZ PROGRAMI

Yeşil Sol Parti’den (YSP) 15 milletvekilin ise “yaz için siyasi program yapmaları” gerekçesiyle katılmadıkları kaydedildi. Bunun yanı sıra parti kulislerinde ise “çoğunluğun programlarını yarıda keserek döndükleri için CHP’ye sitem ettikleri” de iddia edildi.

Muhalefet partileri arasında sadece Saadet Partisi, tüm milletvekilleriyle oturuma katılım gösterdi.

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