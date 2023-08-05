Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz

Akbelen Ormanı'nda süren ağaç kıyımına konuşan Akbelen köylüsü Aytaç Yakar, "Hey Bodrumlular! Hey Milaslılar! Hey, Muğla! Neredesiniz? Sanatçılarımız neredesiniz? Bodrumda havuz başında oturmakla olmaz. " diye seslendi.

Akbelenli köylü kadın sanatçılara seslendi: Neredesiniz

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı vatandaşların direnişi devam ediyor. Ağaçların büyük bölümünün katlediğildiği Akbelen Ormanı'nda süren kıyımına ve hukuksuzluğa karşı açıklama yapan yöre sakini Aytaç Yakar hemşehrilerine ve ünlü isimlere seslendi.

Yarar, "Hey Bodrumlular! Hey Milaslılar! Hey, Muğla! Neredesiniz? Sanatçılarımız neredesiniz? Bodrumda havuz başında oturmakla olmaz. Sizleri bekliyoruz buraya, lütfen! Gelin Akbelen’de konuşun, müziğimizi burada çalalım" sözleri çevredeki vatandaşlardan alkışla karşılık buldu.

Yarar, şöyle konuştu:

"Ben iki senedir burada çaba gösteriyorum. Yağan yağmur esen rüzgar demedim. Malımı canımı evde bıraktım geldim. Gece uykusu nedir bilmedik. Gündüz evimize gidip bir gün dinlenemedik. Ne için? Doğamızı savunmak için. Çamlarımızı savunmak için. Ya bir ben değilim. Ben 54 yaşındayım. Ben gelecekteki çocuklarımız için doğmamış bebeklerimiz için bu toprakları, bu çamları savundum. Savunduk ama olmadı. Aldılar. bir katliyam canavarı gibi kıydılar. ama geri kalanı umarım olur onlarla nefes alırız. Yeter ki bizim topraklarımızdan ellerini çeksinler. Bir avuçta olsa toprağımız, bir avuç da olsa ağacımız vermiyoruz, vermiyoruz. bir de buradan seslenmek istiyorum. Ey Bodrumlular! Ey Milaslılar! Ey Muğlalılar! Neredesiniz? Buraya bekliyoruz. Sanatçılarımız başta sizleri... Sanatçılarımız neredesiniz? Bodrum'da havuz başında oturmakla olmaz bu. Sizler bekliyoruz buraya. Gelin Akbelen'de konuşun. Müziğinizi burada çalalım. Ekmeğimizi burada yiyelim. Suyumuzu burada içelim. Lütfen... Lütfen burada kazanın paranızı. Burada hepinizi bekliyoruz. Saygım ve sevgimle anıyorum hepinizi."

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