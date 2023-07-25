Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor

Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülerin nöbeti ikinci gününde de devam ediyor. TOMA'ların önüne oturan köylüler, kömür madeninin inşasına karşı mücadele ediyor.

Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor

Muğla'nın Akbelen Ormanı'ndaki kömür madeni inşaatına karşı doğa nöbeti tutan İkizköylüler, dün sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Jandarmanın ormandan çıkardığı ve girmelerine izin vermediği köylüler, bugün ormandan ağaç kesme seslerinin gelmesiyle, bölgeye getirilen TOMA'ların önüne oturdu.

Olaylar dün sabah saat 5.30 civarında başladı. İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi. Köylülerin alandan zorla çıkarılması ve gözaltına alınmasının ardından, bölgede ağaç katliamı başlandı. Gözaltına alınan köylüler, akşam saatlerinde salındı ve gece saatlerinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, nöbet alanı dahil olmak üzere ormana araç girişini kapattı. Polis bariyeri ile kapatılan alanda, jandarma ve TOMA'lar hazır bekletiliyordu. Sabah saatlerinde alanı temizlemeye başlayan köylüler ve çevreciler, jandarma müdahalesi esnasında indirilen pankartlarını tekrar açtı. Türkiye genelinde birçok çevrecinin köylülere destek vermek için yola çıktığı bildirildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin bugün alan girişinde yapmak istediği kimlik kontrolü nedeniyle gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından köylüler, ormana çıkan yolu kapatarak jandarmaların geçişini engelledi. Oturma eylemi sürerken, jandarma araçları geri çekildi. Oturma eylemi sırasında konuşan köylüler, "Çamlarımız bitiyor, yeşilliğimiz bitiyor, zeytinlerimiz bitiyor. Biz bitiyoruz. Yeter artık. Toprağımız gidiyor. Gerekirse öldürün beni. Buradan kalkmıyorum." dedi.

Birkaç saat sonra ormandan ağaç kesim seslerinin yükselmesi üzerine ormana yönelen köylüler, jandarmanın barikatı ile karşılaştı. Köylüler, jandarmaya "Kimi koruyorsunuz" diye tepki gösterdi. Ardından, hazır halde bekleyen TOMA'nın önüne oturdular.

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