Editör: Ayşe Memiş

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı direniş iki yıldır devam ediyor.

Akbelen Ormanı’ndaki ağaç katliamına karşı köylülerin direnişi dördüncü gününde sürüyor.

Bölgedeki vatandaşlar ağaçlara sarılarak katliama ses çıkarmak istedi. Bunlardan biri de 88 yaşındaki Zehra Nine idi. Zehra Nine’nin ağaca sarıldığı o anlar dünya gündemine otururken eyleminde sembolü oldu.

Yaşlı kadının ağaca sarıldığı anlara ait görüntü Ahmet Arif’in şu sözünü hatırlattı:

Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, umutlarını yok ettiniz, bahçeleriniz bahar görmesin.

Sözün Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Ahmet Arif’e ait olduğu öne sürülürken sosyal medyada da gündem oldu.

Eyleme gelen Zehra Nine ise "Onları Korumak için ormanı korumak için geldim" dedi.

AKBELEN’DE NELER OLUYOR?

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK (YENİKÖY KEMERKÖY) Enerji, Akbelen Ormanı'nın bir bölümünü termik santrallere linyit sağlayan maden sahasına katmak için harekete geçti.

YK Enerji, Akbelen Ormanı'nda linyit madeni işletmesi açmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldı.

Köylüler ise bu doğa katliamına karşı çıkarak Akbelen’i korumak istediler.

İkizköy halkı 4 yıldır Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmemesi için hem fiziki hem de hukuki bir mücadele veriyor.

İki yıl önce Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi, İkizköy halkı bölgeye ulaşıncaya kadar 30 kadar ağaç kesmişti.

Köylüler bunun üzerine Akbelen Ormanı'nda doğa nöbetine başladı. Nöbet iki yıldır devam ediyor.

Ancak birkaç gün önce Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi. Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri, ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülere biber gazı ve jopla müdahale etti ve etmeye de devam ediyor.