Akbelen'de ağaçlara sarılanlar zorla uzaklaştırıldı. Zehra nineden yürek sızlatan sözler

Akbelen Ormanları bugün de hareketliydi. Köylüler ağaçları kestirmemek için sarıldı ama Jandarma ve köylüleri bölgeden uzaklaştı. Eyleme gelen Zehra ninenin sözleri ise bugüne damga vurdu.

Akbelen'de ağaçlara sarılanlar zorla uzaklaştırıldı. Zehra nineden yürek sızlatan sözler

Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi üçüncü gününde sürüyor. Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı.
Akbelen Ormanı’na açılmak istenen maden sahasına karşı köylülerin direnişi üçüncü gününde sürüyor. Ağaçları korumak için kesim bölgesine giren köylülere jandarma ve polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alındı.

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı vatandaşların iki yıldır sürdürdükleri doğa nöbeti devam ediyor. Köylüler, ağaçlara sarılarak kesilmelerini önlemek istedi. Jandarma ağaçlara sarılan vatandaşlara müdahale etti. Avukat İsmail Hakkı Atal ve diğer çevreciler zor kullanılarak ağaçların yanından alınmak istendi.

Eyleme gelen Zehra Nine ise "Onları Korumak için ormanı korumak için geldim" dedi.

Avukat Atal, bir ağaca sarılırken; “Anayasanın 169. maddesi, bize bu ormanı koruma görevi veriyor. Herkese emrediyor. Limak’a da emrediyor. Orman Genel Müdürü’ne de emrediyor. Orman Bakanı’na da emrediyor. Vali’ye de emrediyor. Kaymakama da emrediyor. Diyor ki, ‘Devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez.’ Burası bir devlet ormanıdır. Orman zarar görürde, yerine dikilir. Bunlar ormanı yok ediyor” dedi.

Bir kadın, "Evlatlarımıza kıydınız yazıklar olsun. Nerede benim doğam, nerede benim evlatlarım? Yetişin arkadaşlar neredesiniz?" diyerek ağıt yaktı. Bir köylü kadının da jandarmaya "Sen kimin için buradasın. Bizim için buradasın oğlum. Biz çamlarımızı vermeyeceğiz” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki Akbelen Ormanı Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin maden sahası için katledilmeye çalışılıyor, köylüler eylem başlatmıştı.

Geçtiğimiz pazartesi günü direnen köylüler sabaha karşı jandarma ekipleri ve TOMA’larla karşılaştı. Köylülerin direniş için kurdukları kamp alanına giren jandarma 8 kişiyi gözaltına aldı. Müdahalede 4 kişi ise yaralandı.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALINAN AVUKAT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan köylülerle birlikte gözaltına alınan avukat İsmail Hakkı Atal’a ters kelepçe takıldığı ortaya çıktı. Atal, kanuna aykırı şekilde gözaltına alındığı gerekçesiyle kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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