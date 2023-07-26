Akbelen’e giden belediye başkanının önü kesildi. Desteğe gidenleri engelliyorlar

Akbelen'de orman kıyımına karşı desteğe gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı'nın asayiş nedeniyle önü kesildi. Yolda trafik oluştu.

Akbelen’e giden belediye başkanının önü kesildi. Desteğe gidenleri engelliyorlar

Editör: Osmancan Erok

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının 2 yıldır mücadelesi sürüyor.

Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına dün sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi.

Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler ise ikizköylülere destek için yola çıktı. Ancak kimlik kontrolü nedeniyle belediye başkanının önü kesildi.

Aras sosyal medya hesabından paylaştığı video ile durumu anlattı.

tujytujyi-log.jpg

Video ile durum şöyle anlatıldı:

Şu anda yola çıktık Bodrum'dan ama Torbalı’da büyük bir yığma var önce kaza oldu zannettik ama yoldaki bir takım arkadaşlarla konuşuyoruz kimlik kontrolü yapıyorlarmış yani İkizköye gitmeyelim diye anladığımız kadarıyla böyle bir şey akıllarına gelmiş sağ olsunlar. Bu sayede tüm Türkiye duyacak zaten bir avuç insanın gidip destek vermesi olanı biteni gözler önüne sermesi amaçtı sağ olsun arkadaşlar bu sayede tüm Türkiye’ye dünyaya nasıl bir şey yaptıklarını gösterdiler. Yazık değil mi bu insanlara, uçağa yetişecek olan var hasta olan var, randevusu olan da var hastanelere gidecek olanlar var. Bizler savaşa gitmiyoruz destek olmaya gidiyoruz insanlara. Asayiş problemi yaratmıyoruz. Suriyeliler rahat dolaşırken.. Bir Suriyeli kadar değerimiz yok my memleketimizde. seyahat özgürlüğünü mü kısıtlamaya çalışıyorlar anlamadım ki. Belki biz oraya gitmiyoruz Milas'a gidiyoruz. Diyoruz ki hemşehrimizin bir sıkıntısı var bizden yardım talep ediyorlar ne oluyor diye biz de onların yanına gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı.

Aras paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından Bodrum Kent Konseyi'nin Başkanı, hukukçular ve vatandaşlarımız var. Nedir bu zulüm ? Kimi korumak için bu zulüm ? Yazıklar olsun.

555.jpg

İlgili Haberler
Muğla’da avukatlar, Akbelen Ormanı’nda kömür saha genişletmesine karşı dava açtı
Akbelen Ormanı’nda tarihe geçecek sözler: Komutanlarınız bile ağaç gölgesinde oturuyor
Akbelen'de ağaç katliamı devam ediyor. İkinci gün köylüler direniyor
Kazdağları ve Akbelen’deki orman katliamına isyan etti: ‘Ölüyü diriyi bitirdi gözü ormana diktiler’
Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Son Haberler
Türk Dünyasının parlayan yıldızı Kazakistan'da I. Uluslararası Medya ve Turizm Forumu yapıldı Güncel
Türk Dünyasının parlayan yıldızı Kazakistan'da I. Uluslararası Medya ve Turizm Forumu yapıldı
Camiye baltalı saldırı girişiminde bulunan kişiye 8 yıl hapis Dünya
Camiye baltalı saldırı girişiminde bulunan kişiye 8 yıl hapis
Fulya Zenginer'den dolandırıcı isyanı. İfşa etti Magazin
Fulya Zenginer'den dolandırıcı isyanı. İfşa etti
Ekonomide söylediği hiç bir şey tutmayan Şakkadanak Necmettin'den yeni altın tahmini Ekonomi
Ekonomide söylediği hiç bir şey tutmayan Şakkadanak Necmettin'den yeni altın tahmini
Türkiye'nin kamyon ve hafif ticari araç ithalatı 2,4 milyar dolar oldu Ekonomi
Türkiye'nin kamyon ve hafif ticari araç ithalatı 2,4 milyar dolar oldu
'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi Güncel
'Yeni araba aldım' diyerek çaldığı otomobille arkadaşlarını gezdirdi
Et ve Süt Kurumu sığır eti ithal edecek. Hayvancılık bitirildi ithalat başladı Ekonomi
Et ve Süt Kurumu sığır eti ithal edecek. Hayvancılık bitirildi ithalat başladı