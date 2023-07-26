Akbelen’e giden belediye başkanının önü kesildi. Desteğe gidenleri engelliyorlar

Editör: Osmancan Erok

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının 2 yıldır mücadelesi sürüyor.

Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin sürdürdükleri nöbet alanına dün sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girdi.

Bölge halkı ağaç kesimine başlandığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindekiler ise ikizköylülere destek için yola çıktı. Ancak kimlik kontrolü nedeniyle belediye başkanının önü kesildi.

Aras sosyal medya hesabından paylaştığı video ile durumu anlattı.

Video ile durum şöyle anlatıldı:

Şu anda yola çıktık Bodrum'dan ama Torbalı’da büyük bir yığma var önce kaza oldu zannettik ama yoldaki bir takım arkadaşlarla konuşuyoruz kimlik kontrolü yapıyorlarmış yani İkizköye gitmeyelim diye anladığımız kadarıyla böyle bir şey akıllarına gelmiş sağ olsunlar. Bu sayede tüm Türkiye duyacak zaten bir avuç insanın gidip destek vermesi olanı biteni gözler önüne sermesi amaçtı sağ olsun arkadaşlar bu sayede tüm Türkiye’ye dünyaya nasıl bir şey yaptıklarını gösterdiler. Yazık değil mi bu insanlara, uçağa yetişecek olan var hasta olan var, randevusu olan da var hastanelere gidecek olanlar var. Bizler savaşa gitmiyoruz destek olmaya gidiyoruz insanlara. Asayiş problemi yaratmıyoruz. Suriyeliler rahat dolaşırken.. Bir Suriyeli kadar değerimiz yok my memleketimizde. seyahat özgürlüğünü mü kısıtlamaya çalışıyorlar anlamadım ki. Belki biz oraya gitmiyoruz Milas'a gidiyoruz. Diyoruz ki hemşehrimizin bir sıkıntısı var bizden yardım talep ediyorlar ne oluyor diye biz de onların yanına gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı.

Aras paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından Bodrum Kent Konseyi'nin Başkanı, hukukçular ve vatandaşlarımız var. Nedir bu zulüm ? Kimi korumak için bu zulüm ? Yazıklar olsun.