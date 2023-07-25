Kazdağları ve Akbelen’deki orman katliamına isyan etti: ‘Ölüyü diriyi bitirdi gözü ormana diktiler’

TV100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın, Kazdağlarında ve Akbelen’de yapılan orman katliamına isyan ederken, Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen’in fotoğraflarını ekrana yansıtarak çok sert tepki gösterdi.

Kazdağları ve Akbelen’deki orman katliamına isyan etti: ‘Ölüyü diriyi bitirdi gözü ormana diktiler’

Yaklaşık iki yıl önce Kazdağları'nın Balaban ve Kirazlı mevkisinde Kanadalı altın arama şirketi olan Alamos Gold, siyanürle altın çıkarmak istiyordu. ÇED raporunda yayınlanan bilgiye göre ise 45 bin 650 ağacı keseceğini belirtildi. Kanadalı şirket, Türkiye’nin akciğerlerinin altını üstüne getirererk altın uğruna doğayı katletti. Kazdağları’nda en az 347 bin 815 ağacı kesti.

Kazdağları'ndaki doğa talanı henüz bitmiş değil. Türkiye'nin akciğerlerinin hayat damarları bir bir kesiliyor. Toprak da yer altı suları da bölgenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık da büyük tehlikeyle karşı karşıya. Bölge insanı ise yaşananlara isyan etti.

YÜZ BİNLERCE DAHA AĞACIN KESİLMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

6 yıldır bölgede bulunan TÜMAD Madencilik'in yüz binlerce daha ağacı kesmesinden endişe ediliyor. TV100’de yayınlanan Gece Haberlerinde de Gökhan Taşkın ayrıca Nihat Özdemir'in sahip olduğu Limak Holding ve İbrahim Çeçen'in şirketi IC Holding ortaklığındaki YK Enerji'nin kömür madenini genişletmek için Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’nda ağaç katliamı yapmasına ise sert tepki gösterdi.

''KAZDAĞLARI'NDA GÖZ GÖRE GÖRE ORMAN KATLİAMI YAPILIYOR''

Sunucu Gökhan Taşkın yaşanan doğa katliamına isyan ederken, Akbelen Ormanları'nda yaşanan mücadeleye değindi, "Bu kadınlarla mücadele demedikleri için bugün sabahın köründe devletin jandarmasını götürdüler ağaç kestiler. Biz sizin dolarınızın yeşiline karışmıyoruz ama siz bizim doğamızın yeşiline karışırsanız böyle konuşurum. Kazdağları'na dokundurtmayacağız" dedi.

Dünyanın en temiz iki havasının birinin Alpler diğerinin de Kazdağları olduğunu söyleyen Taşkın, "Doların yeşiliyle ilgilenenler Alplere tatile giderler, bizim Kazdağlarımıza neden dokunuyorsunuz?" diye sordu. Taşkın, "Nurol Holding, Kazdağları'da göz göre göre orman katliamı yapıyor. Ormanımızla işiniz ne sizin? Yaşamımıza kastdediliyor" diyerek Kazdağları'nı anlattı.

"ÖLÜYÜ DİRİYİ BİTİRDİLER, GÖZÜ KAZDAĞLARINA DİKTİLER"

Taşkın, "Ölüyü diriyi bitirdiler, nokta, nokta, nokta... Gözü Akbelen Ormanı'na, Kazdağları'na diktiler. O araya başka bir şey de kullanılabilir de ben kullanamam. Fakat atalarımız da doğru bir laf etmiş. Ölüyür, diriyi bitirdiniz, gözü Akbelen'e Kazdağları'na diktiniz. Hayrola, gerçekten hayrola, yeşil bizim yeşilimiz. Yok öyle yağma..." ifadelerini kullandı.

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