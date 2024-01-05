Anne karnındaki bebeğin böbrek sağlığına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, anne karnında bebeğin böbrek, üreter, mesane veya üretradaki genişlemesi olan hidronefrozun erken tanısının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu durumun tedavi edilmediği takdirde doğumdan sonra böbrek fonksiyonlarının bozulabileceğini vurgulayan Op. Dr. Karagözoğlu, hidronefrozun şiddeti, sebebi ve hamileliğin süresine göre değişiklik gösterebileceğini ifade etti.

Op. Dr. Karagözoğlu, hamileliğin 15. haftasından itibaren fetusun idrar yollarının ultrasonografi ile görüntülenebildiğini, ancak hidronefrozun 20. haftadan sonra daha net bir şekilde fark edilebildiğini belirtti.

Op. Dr. Karagözoğlu, “Anne karnındaki bebeğin ultrasonografi ile incelenmesi sık yapılan bir işlemdir. Bu sayede anne karnındaki her yüz bebekten birinde anormallik saptanabilir. Antenatal Hidronefroz, anne karnındaki çocuğun böbrek, üreter, mesane veya üretradaki genişlemesinin ultrasonografi ile konulan tanısıdır. Bu anormalliklerin yaklaşık üçte biri idrar yollarıyla ilgilidir. İdrar yollarındaki anormalliklerin çoğu da hidronefroz şeklinde ortaya çıkar” dedi.

Op. Dr. Karagözoğlu, "Hidronefroz olduğunda, idrar yollarında vezikoüreteral reflü veya darlık olabileceği düşünülür. Bu bebekler ultrason ile yakın takibe alınmalıdır. Şiddetli vakalarda, idrar akışı yetersiz olduğunda, anne karnındaki sıvı azalır ve bebeğin akciğerleri gelişemez. Bu bebekler genelde düşük riski taşır. Ancak vakaların çoğunda durum bu kadar ağır değildir. Hidronefrozun en yaygın nedenleri şunlardır: Veziko üreteral reflü (VUR), Üreterovezikal darlık (UVD), Üreteropelvik darlık (UPD), Posterior üretral valv (PUV). Bu anormalliklerin hangisi olduğu doğum öncesi kesin olarak bilinemez. Hidronefroz saptanan bebeklerde genelde normal doğum süresi beklenir. Posterior üretral valvli bebeklerin bir kısmında anne karnında ameliyat yapılması gerekebilir. Anne karnında bulunan anormalliklerin çoğu hidronefrozdur. Bin bebekten iki ila dokuzunda ciddi hidronefroz vardır. Antenatal hidronefrozun çoğu takip edildiğinde geriler. Böbrekteki şişme birçok bebekte zamanla düzelir. Ancak bazı bebeklerde böbrek yetmezliğini önlemek için doğumdan sonra ameliyat yapılması gerekir. Ciddi hidronefrozlu bebeklerin yüzde on ila yirmisinde cerrahi müdahale şarttır. Bu anormallikler arasında en problemli olan posterior üretral valvdır, doğumdan sonra bu olasılığın dışlanması gerekir. Anormalliklerin çoğunda hamilelik sırasında ameliyat yapılmasına gerek yoktur. Doğumdan sonra bu bebekler önce ultrasonografi ile değerlendirilir ve gerekli olanlarda diğer tanı yöntemleri kullanılarak anormallik araştırılır” şeklinde konuştu.