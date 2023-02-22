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Akdiken bitkisi neye iyi gelir?

Akdiken diğer ismiyle geyikdikeni bitkisi, kabızlığı gidermesinden kaşıntıları kesmesine kadar birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı. Geyikdikeni bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:37
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Akdiken bitkisi neye iyi gelir?

Akdiken bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Akdiken bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Akdiken bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

AKDİKEN BİTKİSİ NEDİR?

Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda bir bitkidir. Meyveleri; siyah ve etkilidir.

AKDİKEN BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-20 tane meyve yenecek olursa şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir

-Kaşıntıları da keser

-Uyku sorunlarını giderir

-Sağlıklı ve güçlü saçlar

-Safra taşlarını engeller

-Ağız sağlığına iyi geliyor

NEREDE KULLANILIR?

Hekimlikte; meyvelerinden yapılan  şurup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.

ZARARI VAR MI?

Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.

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