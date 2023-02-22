﻿Akdiken bitkisi neye iyi gelir?

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Akdiken bitkisinin faydaları dikkat çekti.
Akdiken bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…
AKDİKEN BİTKİSİ NEDİR?
Cehrigiller familyasından; 3-5 metre boyunda bir bitkidir. Meyveleri; siyah ve etkilidir.
AKDİKEN BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?
-20 tane meyve yenecek olursa şiddetli müshil tesiri gösterir ve kabızlığı giderir
-Kaşıntıları da keser
-Uyku sorunlarını giderir
-Sağlıklı ve güçlü saçlar
-Safra taşlarını engeller
-Ağız sağlığına iyi geliyor
NEREDE KULLANILIR?
Hekimlikte; meyvelerinden yapılan şurup "Sirop de Nerprun" kullanılır. Ev ilaçlarında; kök ve kabuklarından yararlanılır.
ZARARI VAR MI?
Belirtilen miktardan fazla kullanılmamalıdır. Aksi halde, şiddetli karın ağrılarına sebep olur.