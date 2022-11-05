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Akılalmaz olay! İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı

Avcılar-Otogar seferini yapan İETT otobüs şoförüne bir otomobil sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle çekiçle saldırdı. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay sakinleşti.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 14:54
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Akılalmaz olay! İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı

Akılalmaz olay! İETT otobüs şoförüne çekiçli saldırı
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İHA'nın haberine göre; Olay, dün saat 14.00 sıralarında Basın Ekspres Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar-Otogar seferi yapan İETT otobüs şoförü ve bir otomobil şoförü yol verme tartışması yaşadı. Otomobil sürücüsü İETT otobüsünün önüne aracını kırarak kavga etmeye başladı. Kavganın şiddetiyle otomobil sürücüsü, aracının bagajından çekicini alarak İETT şoförüne saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise çekiçli otomobil sürücüsünü olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkan tartışmada yaralanan olmazken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

 

ÇEKİÇLİ SALDIRI KAMERAYA YANSIDI
Yol verme tartışması nedeniyle otomobilindeki çekici alarak otobüs şoförüne saldıran sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, otomobil sürücüsünün aracının bagajından çekicini alarak otobüs şoförüne saldırdığı ve çevredeki vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü.

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