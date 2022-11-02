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  • Mehmet Faraç HDP'li Pervin Buldan'ın Cumhuriyete saldırısına bu fotoğrafla yanıt verdi

Mehmet Faraç HDP'li Pervin Buldan'ın Cumhuriyete saldırısına bu fotoğrafla yanıt verdi

"100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” diyerek Cumhuriyet'i hedef alan HDP'li Pervin Buldan'a tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada vatandaşlar "Şu rezilliğe bakar mısın" demekten kendini alamazken; Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç'tan da tepki geldi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:52
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Pervin Buldan'dan Cumhuriyete skandal ifadeler. Mehmet Faraç HDP'li Pervin Buldan'ın Cumhuriyete saldırısına bu fotoğrafla yanıt verdi

Mehmet Faraç HDP'li Pervin Buldan'ın Cumhuriyete saldırısına bu fotoğrafla yanıt verdi
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında cumhuriyeti hedef aldı. “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” diyen Buldan, “Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel” iddiasında bulundu.

Pervin Buldan'ın açıklamalarına tepki yağdı.

Yeniçağ gazetesi yazarı Mehmet Faraç da kişisel sosyal medya hesabından Pervin Buldan ve HDP'ye tepki gösterdi.

İşte Mehmet Faraç'ın Buldan'ın PKK kurucusu Cemil Bayık ile birlikte çektirdiği fotoğrafı da not düşerek HDP'yi göreve çağırdığı o paylaşım;

"PKK'nın partisi HDP'nin yöneticisi Pervin  Buldan, Cumhuriyet'in Meclisi'nde konuşurken "100 yıllık yıkım süreci" diyerek Cumhuriyete saldırdı.
Hem de, Cumhuriyeti bölmek ve yıkmak için 40 yıldır terör estiren PKK yöneticileriyle poz verdiğini unutarak. HDP, Buldanı ihraç edecek mi?" diye sordu.

Pervin Buldan, Terör örgütü PKK’nın en üst kademesinde bulunanlardan biri olan terörist Cemil Bayık ile birlikte çekildiği fotoğrafı 2014 yılında 'Çözüm Süreci'nde "Bir Kandil fotosu da benden olsun:)" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmış; paylaşımın tekrar gündeme gelmesinin ardından (6 Haziran 2022) gelen çok sayıda tepki sonrası fotoğrafı kaldırmıştı.

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mehmet
2.11.2022 15:06
bakalım bakalım  
 
merdanoğlu
2.11.2022 14:48
hep pkk lileri ve sempatizanlarını içinden atamazsa oyları gittikçe düşecektir kürt vatandaşlar bunları göreceklerdir  
 
Doğrucu
2.11.2022 14:45
Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör/PKK sorunu vardır.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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