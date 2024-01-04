Akıllı telefon ve tabletlerin çocuklara yeni zararı ortaya çıktı

Teknolojinin iyi kullanılmasının hiç kuşkusuz yararları olduğu biliniyor. Lakin her şeyde çoğunun zarar olduğu da bir gerçek olduğu bildirildi.

Yoğun tablet ve akıllı telefon kullanımının çocuklarda obeziteye neden olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre; Akıllı telefonların tabletlerin çocuklarda obeziteyi arttırdığı bildirildi.

Araştırmadan son 25 yılda Avrupalı çocuklar ve gençler arasında obezite oranlarının hızlı bir şekilde artış kaydettiğini açıklanması dikkat çekti.

Ayrıca tablet, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtildi.

Uzmanlara göre en iyi tedavi, çocukların tablet ve akıllı telefon kullanımına sınırlama getirilmesi olduğunun ifade edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Dünya çapında genç kuşakları bekleyen en önemli tehlikelerin başında, boyun fıtığı ve kamburluk gelmesi korkuttu.

Boyun, sırt, bilek ve göz ağrısı gibi hastalıklar, en fazla 5 - 9 yaş arası çocuklarda görüldüğünün bildirilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yoğun tablet ve akıllı telefon kullanımının çocuklarda obeziteye neden olduğunun ortaya çıkması yeni önlemleri de gündeme getirdi.