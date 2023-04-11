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Seçim vaatlerini açıklayan AKP aynı anda resmi sitesinden 2023 hedeflerini kaldırdı

Bugün Seçim Beyannamesi’ni açıklayan AKP, 2018 yılında resmi web sitesinde yayınlanan ve bir çoğu gerçekleşmeyen 2023 hedeflerinin tamamını yayından kaldırıldı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:52
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AKP 2023 hedeflerini sitesinden kaldırdı

Seçim vaatlerini açıklayan AKP aynı anda resmi sitesinden 2023 hedeflerini kaldırdı
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Editör: Oğuz Ok

AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılıyor.

Twitter'da yayın yapan "@Haber" sayfasında yer alan videoya göre, Erdoğan’ın yeni vaatlerini açıklayacağı toplantı öncesi, 2018 yılında AKP resmi web sitesinde yayınlanan ve bir çoğu gerçekleşmeyen 2023 hedeflerinin tamamı yayından kaldırıldı.

Silinen vaatler arasında; “Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz”, “Kişi başı gelir 25 bin dolar olacak”, “Bir milyon işsize iş”, “Avrasya’nın üretim üssü olacağız”, “Hedef 500 milyar dolar ihracat” gibi tutmayan vaatler yer aldı.

SÖZ KONUSU ÇIKAN VAATLERDE SON DURUM NE?
Uluslararası Para Fonunun (IMF) geçtiğimiz kasım ayında açıkladığı rapora göre, Türkiye dünyanın en büyük 20. ekonomisi konumunda yer aldı. 

Türkiye’nin 2022 yılında kişi başına düşen milli geliri 10 bin 655 dolar olurken bu miktar, 2013’ün de gerisinde kaldı.

İhracat rakamları ise 2022 yılında 254 milyar 172 milyon dolar oldu. Bu, AKP’nin 2023 hedeflerinin yarısına denk geliyor.


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