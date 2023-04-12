12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Kıymanın kilosu 300 lira olmuş ne düşünüyorsunuz?' diye soran muhabire AKP'li vatandaş böyle cevap verdi

'Kıymanın kilosu 300 lira olmuş ne düşünüyorsunuz?' diye soran muhabire AKP'li vatandaş böyle cevap verdi

'Kıymanın kilosu 300 lira olmuş ne düşünüyorsunuz?' diye soran muhabire vatandaştan ilginç bir yanıt geldi. Vatandaş, "Yemesinler Allah gene de reisi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:45
Takip Et

'Kıymanın Kilosu 300 Lira Olmuş Ne Düşünüyorsunuz?' sorusuna flaş yanıt

'Kıymanın kilosu 300 lira olmuş ne düşünüyorsunuz?' diye soran muhabire AKP'li vatandaş böyle cevap verdi
+
Aa
-

Editör: Gülsüm Acıyan 

Art arda gelen zamlarla birlikte kıymanın kilosu 300 lira oldu. Bir sokak röportajında konuya ilişkin vatandaşa soru soruldu fakat gelen yanıt dikkat çekti. 

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Çok güzel. Olsun. Yemesinler. Ne yapalım yani." diye konuştu. 

Çorum Haber kanalının muhabiri vatandaşa 'Kıymanın kilosu 300 TL olmuş ne düşüyorsunuz?' diye sordu.

"OLSUN YEMESİNLER"

Muhabirin sorusunun ardından vatandaş şöyle yanıt verdi: 

"Çok güzel. Olsun. Yemesinler. Ne yapalım yani. Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 TL'lik değil gram alırım yerim. Ama rahatlık isterim, huzur isterim. Allah o d*nsuzları başımıza getirmesin."

Söz konusu video, sosyal medyada gündem olurken, vatandaşa tepki yağdı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
4
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Fenerbahçe'de Zajc transferinde ilginç detay
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Cilt kanseri nedir?
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Beşiktaş'ta Dele Alli krizi
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.