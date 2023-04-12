'Kıymanın kilosu 300 lira olmuş ne düşünüyorsunuz?' diye soran muhabire AKP'li vatandaş böyle cevap verdi

Editör: Gülsüm Acıyan

Art arda gelen zamlarla birlikte kıymanın kilosu 300 lira oldu. Bir sokak röportajında konuya ilişkin vatandaşa soru soruldu fakat gelen yanıt dikkat çekti.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, "Çok güzel. Olsun. Yemesinler. Ne yapalım yani." diye konuştu.

Çorum Haber kanalının muhabiri vatandaşa 'Kıymanın kilosu 300 TL olmuş ne düşüyorsunuz?' diye sordu.

"OLSUN YEMESİNLER"

Muhabirin sorusunun ardından vatandaş şöyle yanıt verdi:

"Çok güzel. Olsun. Yemesinler. Ne yapalım yani. Allah gene de reisimizi başımızdan eksik etmesin. 300 TL'lik değil gram alırım yerim. Ama rahatlık isterim, huzur isterim. Allah o d*nsuzları başımıza getirmesin."

Söz konusu video, sosyal medyada gündem olurken, vatandaşa tepki yağdı.