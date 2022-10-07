AKP'nin yetkili ismi asgari ücrete yapılacak zam oranını hesaplayıp açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, AKP Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, Çorum'a giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz burada gelen bir soru üzerine asgari ücret değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise yaptığı hesabı paylaşan Demiröz en az 7500 TL'lik bir asgari ücret olacağını ifade etti. Demiröz söz konusu asgari ücret açıklamasında "Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 TL seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir" dedi.

Demiröz "Dediğim gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” ifadelerini kullandı.