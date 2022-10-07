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Flaş... Flaş... Asgari ücrete yapılacak zammı yandaş gazete sızdırdı

Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı için farklı senaryolar konuşuluyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Sadece temmuz ayındaki zamma yüzde 80 artış yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız" dedi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:22
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Flaş... Flaş... Asgari ücrete yapılacak zammı yandaş gazete sızdırdı

Flaş... Flaş... Asgari ücrete yapılacak zammı yandaş gazete sızdırdı
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Hergün art arda gelen zamlar durmak bilmiyor. Vatandaş isyanda.

Halihazırda 5 bin 500 liralık asgari ücret için ocak ayı zammı şimdiden gündem oldu.

İşçiler için belirlenen asgari ücret ise her yıl aralık ayında belirleniyor ve ocak ayından itibaren de uygulanıyor. Ancak 2022 yılında bir değişiklik yapılarak asgari ücret Temmuz ayında ilave bir artış ile yükseltildi. Böylece 4.253 lira olan net asgari ücret Temmuz ayında yüzde 30 artışla 5.500 liraya çıkartıldı.

Her gün gelen zamlar karşısında günden güne eriyen maaş zammına ilişkin üç yeni iddia gündeme gelirken, bu üç miktar da yüksek olasılıkla daha ocak ayında açlık sınırının altında kalacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, beklentilerle ilgili olarak şunları söyledi:

'YENİ YIL İÇİN BEKLENTİLER YÜKSEK'

"Asgari ücretin belirlenmesindeki parametre enflasyon olacak. Bundan önceki yıllara baktığımızda hep enflasyonun 5-10 puan üzerinde artışlar olmuş. Son yıl yani 2022 yılında enflasyonun üzerinde yüzde 50'lik bir artış oldu. Temmuzda bir ara zam yapma ihtiyacı duyuldu ve yüzde 30 zam daha yapılarak net asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücret bir geçim ücreti değil, verebilecek minimum seviyeyi gösteriyor. Asgari ücretin yükseltilmesi diğer çalışanların maaşını da yukarı çekiyor. Yılbaşı ve temmuzda yapılan zamlardan sonra yeni yıl için beklentiler yüksek. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonist bir ortam var. Bu yüksek enflasyonun ardından yüksek ve güçlü bir asgari ücret artışı bekleniyor. Memur ve emeklilerde olduğu gibi asgari ücrette ilave bir atış olabilecek.

 'MUHTEMELEN 2023'TE DE GELİR VE DAMGA VERGİSİ ALINMAYACAK'

2022 yılında asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırılarak asgari ücrete yapılan zam biraz daha yükseğe çekilmişti. Muhtemelen 2023 yılında da bu sistem devam edecek ve asgari ücret vergisi olacak.

ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLUR MU?

Tabi bir sürü rakamlar dolanıyor. Asgari ücreti belirleyen en önemli parametrelerden birisi enflasyon olmuş ve enflasyonun üzerinde artışlar yapılmış. Şimdi hesap nasıl yapılacak? Temmuz ayında yapılan zammın ardından brüt asgari ücret 6. 471 TL çıkarıldı. Kesintiler sonrasında net asgari ücret ise 5 bin 500 TL'ye ulaşıyor. Bu hesaplamada gelir ve damga vergisi yok. Enflasyonun üzerinde bir zam yapılması konusunda bir 10 bin TL meselesi ortaya atılmıştı. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Yapılan anketlere baktığımızda yüzde 70-75 bir enflasyon hedeflemesi var. Yüzde 70 gerçekleşen bir enflasyonda bunun üzerine yüzde 10'luk bir eklemeyle asgari ücretin brütü 11.647 TL'ye, neti ise 9 bin 900 TL'yi buluyor.

Tabii yüzde 80'lik artış yıllık asgari ücrete yapıldığında bu rakama ulaşmak biraz mümkün olmayacak. Sadece temmuz ayındaki artışa yüzde 80 zam yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız. Yüzde 70'lik bir artış olursa eğer net asgari ücret 9 bin 350 TL olacak. 4.253 TL'nin üzerinden yani yıla yayılırsa asgari ücret yüzde 80'lik artışla 7 bin 656 gibi net bir asgari ücret çıkar."

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Aybuke
7.10.2022 11:02
Valla ben kardeşimle çalışıyordum sgk 2.264 tl ve 5.500 maaş yüzünden başka yerde iş bulup yanımdan çıkardım yoluda cepten veriyordu çok parası gidiyor yemek tavuk pilav 40 tl içeçek hariç yani düşünü  
 
ayıp
7.10.2022 10:59
%80 zam yapsan ne olur? herşeye % 180 zam gelir, sonuçta olan yine vatandaşa olur! asıl mesele, asgari ücrete zam yaparken, diğer ürünlere zam yapılmaması! işte o zaman alım gücü yükselir!  
 
VatandaşMustafa
7.10.2022 10:58
Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Asgarî ücret net 20 bin TL de olsa iktidar gidici.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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