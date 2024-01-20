AKP iktidarındaki rekor yolsuzluk ve sorular

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon Euro ve 6 milyon 950 bin Danimarka Kronu ele geçirildi.

Tam 5 gündür AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ticaret Bakanlığı’nın ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün bu olay hakkında detaylı açıklama yapmalarını bekledim.

Ama tık yok.

Muhalefet partilerinin bu konunun üzerine gitmelerini bekledim.

Ama tık yok.

Bu durumda, tık, tık, tık diye bazı soruları sormaya hak kazandım.

Birinci tık:

1 milyar 142 milyon 510 bin dolar eşittir 34,5 milyar lira…

18 milyon Euro eşittir 591 milyon lira…

6 milyon 950 bin Danimarka Kronu eşittir 30,7 milyon lira…

Toplam: 35 milyar 121 milyon 700 bin lira…

Bonus olarak; Değeri gizlenen çok sayıda ziynet eşyası…

İkinci tık:

Bu rakamın büyüklüğünü ifade etmek için Erdoğan’ın bütçesinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı tarımsal desteklemeye ödenen rakamlara bakalım:

2023: 63,4 milyar lira.

2024: 91,55 milyar lira.

Üçüncü tık:

Ticaret Bakanlığı’nın 2024 bütçesi: 54 milyar 137 milyon 952 bin lira.

Örneklerle skandalın büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.

Yapılan resmî açıklamaya göre işlenen suçlar şöyle sıralandı:

Suç Gelirlerinin Aklanması, Görevi Kötüye Kullanma, Resmî Belgede Sahtecilik, Rüşvet, Bilişim Sistemlerine Girme…

Hatırlatayım. AKP 3 Y vaatleriyle 2002’de yola çıktı?

Yasaklar: Anayasa ve yasaların çiğnenmesi sonucu uygulanan yasaklarla rekorlar kırıldı.

Yoksulluk: 21 yılda milleti yoksul bırakma rekoru kırıldı.

Yolsuzluk: 21 yıllık Erdoğan iktidarı cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu ile rekor kırdı

Bu rekor yolsuzluğu ortaya çıkartanları da kutlayalım.;

-Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,

-İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,

-Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği,

-Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin 2'sinin usulsüz nakit beyannamesi doldurttuğu belirlenirken, 4'ünün de gümrük memuru olduğu belirtildi.

Cumhuriyet tarihinin rekoru olan bu yolsuzluk için uzman gümrükçüler ile görüştüm ve şu sorular ortaya çıktı:

Yolcu beraberinde gümrüğe parça parça efektif döviz getirilmiş, gümrüğe beyan edilmiş ve Nakit Beyan Formu (NBF) belgesi düzenlenmiş mi? Hayali ihracat mı? Mal bedeli nakit olarak İstanbul Tahtakale’de temin edilerek mi aklandı? İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) ile ihracat bedelinin kambiyo hesabı mı kapatıldı? NBF düzenlenmesi ile ihracatçı veya ithalatçı isimleri veya vekaletname ile onların adına döviz getirilmiş gibi mi yapıldı? Gümrük NBF düzenler, ihracatçı veya adamına verir. O da bankaya çarşıdan temin ettiği parayı ibraz ederek ihracatçı adına DAB/İBKB düzenletmesi için bankaya ibraz eder. İhracatın kambiyo hesabı ve taahhüdü böyle mi kapatıldı? Türkiye, genelgeye göre bazı ülkelerden ihracat bedelinin %50’sini ister, bu para kalanın aklanması mı? Suç gelirinin ihracat bedeli gibi yıkanması mı? Yüzlerce firma veya ihracatçı bu işe karışmış mıdır? Bu firmaların isimleri açıklanacak mı? Merkez Bankası’nın, “Net hata noksan” rakamı bu tür işlemlerden mi kaynaklıdır.

Ben de şunları sorayım:

-35 milyar lira gibi rekor çapta yapılan yolsuzluk belgeleri ile ortaya çıkan para nerede?

-MASAK soruşturmada neden yok?

-6 kişi arkalarında bir siyasi güç olmadan 35 milyar dolarlık yolsuzluk yapabilirler mi?

Unutulmasın ki merhum Turgut Özal’ın tek başına iktidar olan Anavatan Partisi’ni tahtından indiren şudur:

-Hayali ihracat…

O halde haydi muhalefet liderleri görev sizin.

İşte size cumhuriyet tarihinin rekor yolsuzluğu budur.