AKP İl Başkanı’nın eşi makam odası bastı! Otel ruhsatı alamayınca sinir krizi geçirdi

AKP Edirne İl Başkanı Belgin İba’nın eşi Nesim İba, ruhsatla ilgili yaşadığı sorunla ilgili görüşmek için Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gitti.

Tanıkların iddialarına göre Nesim İba belinde silahla binaya girdi.

YURT ARAZİSİNE OTEL RUHSATI İSTEDİLER

HalkTV'nin aktardığı habere göre, Nesim İba'nın ortağı olduğu Gümüş İnşaat Nalburiye ve Sanayi Ticaret LTD ŞTİ, Abdurrahman Mahallesi Kanarya sokakta bir kız yurdu inşa etti. Bu yurt binası daha sonraki süreçte otele çevrilmek istendi.

Bu sebeple otel ruhsatı almak için belediyeye başvurulunca, belediye “Otel ruhsatı şartlarının yerine getirilmediği” gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Belediye araziye yurt inşaatı izni verdiği ve otel imar şartlarının farklı olduğu için ruhsat vermeyince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemedi. İddialara göre, yurt binası olan yer “Aliba Otel” adıyla çalışmaya devam ediyor.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelip Müdür Vekili Dinçer Asar’ın odasına giren Nesim İba, ruhsat talebini yineledi. Asar, tekrardan ret cevabı verince bu defa Nesim İba, küfür ve tehditler savurarak masayı ve bilgisayarı yumrukladı.

Makam odasındaki bilgisayar parçalandı. Odadan gelen sesleri duyan belediye personeli duruma müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

POLİSİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇIKIP GİTTİLER

Görgü tanıklarının iddiasına göre, ihbar üzerine binaya gelen polis ekipleri Nesim İba’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Daha sonra belediyeye gelen AKP eski İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Nesim İba’yı binadan çıkmaya ikna etti. İkili polisin gözü önünde belediyeden ayrıldı.

“SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLMEYE ÇALIŞLIYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Nesim İba, “38 yıldır Edirne'de yatırım yapmış, yüzlerce kişiye istihdam sağlamış bir iş insanı olarak giriştiğimiz ve tamamıyla yasal yollar ile yürüttüğümüz yatırım süreci, ne yazık ki siyasi bir zemine çekilmeye çalışılmaktadır. Şahsıma yönelik tüm karalayıcı haberler ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.