Fatih Portakal AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı. İstanbul adayının gönülsüz olduğunu duyurdu

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Fatih Portakal AKP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı. İstanbul adayının gönülsüz olduğunu duyurdu
Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal AKP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı. Portakal, İstanbul adayının bu konuda isteksiz ve gönülsüz olduğunu söyledi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için geri sayım sürüyor. Muhalefet cephesinde ittifak ihtimali ortadan kalkarken partiler kendi adaylarıyla seçime giriyor. AKP ise başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bir önceki seçimde kaybettiği belediyeleri almayı hedefliyor.

CHP’NİN ANKARA VE İSTANBUL ADAYLARI BELLİ

12 Punto’da yer alan habere göre, CHP, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterdi. AKP’nin ise İmamoğlu ve Yavaş'a karşı hangi isimleri aday göstereceği merakla bekleniyor.

ERDOĞAN PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (4 Ocak) yaptığı açıklamada "Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Ankara adayını, seçim beyannamemizi, Ankara’da açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLSÜZ AMA EMİR DEMİRİ KESER"

Sözcü TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında AKP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için tahminde bulundu.

“AK Parti’nin adayları artık netleşti” diyen Portakal, "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya. Yüzde 90. Ali Bey istemiyor ama gönülsüz. Ancak emir demiri keser" ifadelerini kullandı.

Portakal sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ankara'da Turgut Altınok kesin gibi. Eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir'den aday gösterilecek. Kendisi bir önceki dönemde İzmir'den milletvekiliydi. Ancak CHP'nin adayı Tunç Soyer olursa başka bir aday çıkartacaklar"

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