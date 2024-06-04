AKP kampındaki gergin anlar ortaya çıktı. Gazeteci Nuray Babacan açıkladı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü yazısında, AKP'nin Kızılcahamam kampının, seçim yenilgisinin nedenlerine yönelik yoğun tartışmalarla geçtiğini kaleme aldı.

İstatistiklere boğulan açıklamaların, katılımcıların tepkisini çektiğini belirten Babacan, bazı katılımcıların, bürokrasinin parti üzerindeki etkisinin artmasından şikayet ettiğini ve "Onlar istiyor diye kanun çıkarıyoruz" ifadeleriyle rahatsızlıklarını dile getirdiğini açıkladı. Kızılcahamam'da yaşanan bu gerilimin, kulislere yansıyarak parti yönetimine yönelik eleştirilerin artmasına neden olduğunu aktardı.

Babacan, bu kampın AKP'liler arasında güvensizlik ve yetersizlik duygularının açıkça ifade edildiği nadir toplantılardan biri olduğunu belirtti.

Babacan’ın kamptaki gözlemleri ise şu şekilde:

Kampın detaylarına bakıldığında, eski milletvekilleri ve kurucuların konuşmalarının ön planda olduğu görülüyor. Erdoğan’la yapılan ikili görüşmelerin, bazı katılımcılar tarafından reklam amacıyla kullanıldığı ifade edildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu, önceki toplantılara göre kampın en verimsiz toplantılardan biri olduğu değerlendirmesinde bulundu. Parti yönetimi ve bakanlar, eleştirilerin hedefindeydi.

PARTİ YÖNETİMİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Parti yönetiminin halktan koptuğu ve özeleştiri yapmaktan kaçındığı vurgulandı. Seçim yenilgisinin rakamlarla geçiştirildiği ve yönetimin bu yenilgideki sorumluluğunu kabul etmediği ifade edildi. Katılımcılar, "Seçim kaybettiniz ama hiçbir şey olmamış gibi oturuyorsunuz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Milletvekillerinin bürokrasi ve bakanlardan şikayetleri dikkat çekti. Mustafa Varank, bürokrasinin istekleri doğrultusunda yasa çıkarıldığını belirterek, “Bürokrasi istiyor diye yasa çıkarılıyor. Getirisine götürüsüne bakılmıyor. Bizim görevimiz bürokrasinin isteklerini yapmak olmamalı” dedi.

“EKONOMİ ETKİLİ OLDU”

Genel Başkanvekili Efkan Ala da eleştirilerden nasibini aldı. Ala'nın, “Biz elimizden geleni yaptık, ekonomi etkili oldu” sözleri salonda homurdanmalara neden oldu. Ala’nın, “5-6 alanda reform yapsaydık seçimi alırdık. Ama biz bunları yapacağız ve 2028 seçimlerini alacağız” sözleri alkış almadı.

Bakan sunumları, katılımcıların ilgisini çekmedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, umut dağıtmaya çalıştı ancak katılımcılar üzerinde etkili olamadı. Şimşek, “Tasarruf tedbirlerini tavizsiz uygulayacağız. Yatırım ödeneklerinde de kesintiye gidiyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız da planlarını buna göre yapsın. Vergide muafiyet ve istisnalar büyük ölçüde kalkacak. Fon gelirlerine de vergi artırımı olacak. Yabancı sermaye hukuki güvencelere bakar. Bunu sağlarsak yabancı sermaye de gelir” dedi.