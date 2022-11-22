AKP'de 'yoruldum' istifası

AKP Karasu İlçe Başkanlığı görevini 4 yıldır sürdüren Hasan Yavuzyiğit, istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesini sağlık sorunlarına bağlayan Yavuzyiğit, “Yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından dolayı affımı talep ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

Sakarya yerel bir site olan T54'ün aktardığı haberine göre, Yavuzyiğit, "Bugün itibarı ile dört yıldır onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Karasu İlçe Başkanlığı görevimden yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından dolayı affımı talep ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.