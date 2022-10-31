Flaş... AKP'li Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi!

Yeniçağ Özel – Erman Çimen

"Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle büyük tepki toplayan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevden affını istediğini açıkladı.

Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

Tartışmalı sözleriyle gündem olduktan sonra istifa etmek zorunda kalan AKP’li Mahir Ünal ile ilgili CHP’den ilk açıklama geldi.

“PARTİ İÇİ MESELEDİR”

Yeniçağ’a konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç , AKP’li Mahir Ünal’ın açıklamalarının ne kadar yanlış olduğunu ve doğru bulmadıklarını defalarca dile getirdiklerini belirterek; “ Ama istifa meselesi kendi kararları, partilerinin iç meselesidir. Daha fazla yorum yapmamız doğru olmaz” dedi.

BAHÇELİ DE SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhur İttifakı'ndan konuyla ilgili ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş, Bahçeli AKP’li Mahir Ünal’ı sert şekilde eleştirerek "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" ifadelerini kullanmıştı…