31 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Flaş... AKP'li Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi!

Flaş... AKP'li Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi!

Cumhuriyeti ve Türkçeyi hedef alan sözleriyle büyük tepki toplayan ve istifa etmek zorunda kalan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile ilgili CHP’den ilk açıklama geldi. Yeniçağ’a konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; "Mahir Ünal’ın açıklamalarının ne kadar yanlış olduğunu defalarca dile getirmiştik. Ama istifa meselesi kendi kararları, partilerinin iç meselesidir. " dedi...

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 20:45
Takip Et

CHP’den AKP'li Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili ilk açıklama geldi. Yeniçağ'a konuştu

Flaş... AKP'li Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili CHP’den ilk açıklama geldi!
+
Aa
-

Yeniçağ Özel – Erman Çimen

"Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle büyük tepki toplayan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal görevden affını istediğini açıkladı.

Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

Tartışmalı sözleriyle gündem olduktan sonra istifa etmek zorunda kalan AKP’li Mahir Ünal ile ilgili CHP’den ilk açıklama geldi.

“PARTİ İÇİ MESELEDİR”

Yeniçağ’a konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç , AKP’li Mahir Ünal’ın açıklamalarının ne kadar yanlış olduğunu ve doğru bulmadıklarını defalarca dile getirdiklerini belirterek; “ Ama istifa meselesi kendi kararları, partilerinin iç meselesidir. Daha fazla yorum yapmamız doğru olmaz” dedi.

BAHÇELİ DE SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhur İttifakı'ndan konuyla ilgili ilk açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş, Bahçeli AKP’li Mahir Ünal’ı sert şekilde eleştirerek "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" ifadelerini kullanmıştı…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

özkurtcu
31.10.2022 21:44
bir iki ay sonra büyükelçi olarak atanır akp nin olayı bu!????  
 
Tozanlı
31.10.2022 21:19
Ne gale geldik sanki kraldan Istiyor. Işte kibirin egonun saltanatın bizleri TÜRK Milletini ne hale getirdi halâ kör ve sığ insanlar gòrmüyor.. Az kaldı inşaallah hepiniz yargı önünde yaptıklarınızin  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
1
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿İşte Survivor 2023 kadrosu. Kadroda sürpriz isimler var
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
2
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçeli voleybolcuların kupa dansı gündem oldu
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
3
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tezahürat yaptırdı, kadın voleybol takımının kupasını “Gelecek kupaların habercisi” diye anons etti
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
4
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿Mahir Ünal'dan geri vites: Ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
5
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿ Eminönü'nde doğal gaz borusu patladı
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
6
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Psikolog Esra Ezmeci'ye şok itiraf
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
7
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Fenerbahçeliler 5 golü bırakıp sahada kimi izledi. Fatih Saboviç açıkladı
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Paul Pogba Dünya Kupası'nda yok
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Galatasaray'da hedef Beşiktaş: 5 futbolcu gol yağdırdı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Fenerbahçe Beko Karşıyaka'yı 100'lük yaptı
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
﻿Bakanlık açıkladı: Hazine 176,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.