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  • Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası hakkında AKP’den ilk açıklama geldi. Zehir zemberek sözlerle AKP’den istifa etmişti

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası hakkında AKP’den ilk açıklama geldi. Zehir zemberek sözlerle AKP’den istifa etmişti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek bir açıklama ile AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Fakıbaba'nın istifa kararıyla ilgili AKP'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan geldi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 18:36
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AKP’den Fakıbaba’nın istifası hakkında ilk açıklama geldi. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası hakkında AKP’den ilk açıklama geldi. Zehir zemberek sözlerle AKP’den istifa etmişti
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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den milletvekilliğinden istifasıyla ilgili olarak, "Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te konuşan Ünel, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla ilgili henüz bir teyidin söz konusu olmadığını belirtti.

“Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum” diyen Ünal, “Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenimini doğuruyor. RTÜK seçimiyle bu istifanın ilişkilendirilmesini de doğru bulmuyorum. Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstifa kararını Twitter'dan duyuran AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba; "20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı...

 

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Ateş oğlu 20 10 2022
20.10.2022 18:57
Herkes senin gibi karekterli değildir Fakibaba  
 
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