Ahmet Eşref Fakıbaba’nın istifası hakkında AKP’den ilk açıklama geldi. Zehir zemberek sözlerle AKP’den istifa etmişti

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın AKP'den milletvekilliğinden istifasıyla ilgili olarak, "Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te konuşan Ünel, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamayla ilgili henüz bir teyidin söz konusu olmadığını belirtti.

“Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum” diyen Ünal, “Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenimini doğuruyor. RTÜK seçimiyle bu istifanın ilişkilendirilmesini de doğru bulmuyorum. Bir sosyal medya açıklaması üzerinden bunun magazinini yapmak bence şu anda doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstifa kararını Twitter'dan duyuran AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba; "20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." ifadelerini kullanmıştı...