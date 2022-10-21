CHP'li başkan AKP'li üst düzey isimden gelen teklifi açıkladı. Canlı yayında bomba iddia

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş TV5’de canlı yayınlanan “ Ankara Bürosu” programında gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

AKP’Lİ ÜST DÜZEY İSİMDEN TEKLİF

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında gelen “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” şeklindeki soruya, “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak uygun değilsin’ dedi. 'Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi” ifadeleri ile yanıtladı.

AKP’DE İSTİFALAR DEVAM EDER Mİ

Aynı programda CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gelen “AKP’den kopuşlar olabilir mi?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Savaş, “Her camiada görüşebileceğiniz insan var. Bir daha görüşemeyeceğiniz insanlar da var. O camiada düzgün insanlar var ve ben görüşüyorum da. Çok dertliler. Kurulurken felsefeleri vardı. Beni davet ederken de vardı, daha bitmemişti. Ama o felsefe ve ruh kalmamış. Çok üzgünler ve korkularından da konuşamıyorlar” ifadelerini kullandı.