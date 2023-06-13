Nerede kalmıştık rantı. Seçim bitti AKP'li Kiler, inşaatı 59 daire artırdı

YENİÇAĞ | OĞUZ OK



İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan gözde semtlerden Beşiktaş, inşaat rantının acımasız baskısı altında.



Kiler Holding’in bir kuruluşu olan Kiler GYO’nun geçen yıl yapımına başladığı, 293 daireli inşaat projesi, sanki yeterinde betonlaşma yaratmıyormuş gibi bir de kapasite artışına gidiyor.





VALİLİK DUYURDU

Kiler grubu söz konusu projedeki daire sayısını 352’ye çıkarmak için ÇED başvurusunda bulundu. İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda şöyle denildi:



“İstanbul Beşiktaş İlçesi Abbasağa Mahallesi, 347 Ada 1 Parsel mevkiindeki Beşiktaş Abbasağa Kiler GYO A.Ş.–Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılması planlanan Referans Beşiktaş Kapasite Artışı (352 Konut) projesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliğimize sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”







352 KONUT

ÇED başvurusunda yer alan tanıtım dosyasına göre, projenin teknik olmayan özetinde, “Abbasağa Mahallesi 347 ada 1 parsel numaralı tapu adresinde toplam 17 bin 665 metrekare alan üzerine, 352 konut kapasiteli ‘Referans Beşiktaş Kapasite Artışı Projesi (352 konut)’ yapılması planlanmaktadır.” denildi.







ARAZİ TOKİ’YE AİT

Bir zamanlar üzerinde Milli Saraylara ait lojmanların bulunduğu arazi daha sonra TOKİ mülkiyetinde geçti. Lojman binaları, geçen yıl mart ayında yıkıldı. TOKİ, “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” kapsamında araziyi Kiler GYO A.Ş.’ye devretti. Geçen yıl ayında inşaat çalışmaları başlayan ve 10 blok 293 daireden oluşacak proje, seçimden sonra değiştirilerek, daire sayısı 352’ye çıkarıldı. Söz konusu arazi ile ilgili olarak ilk hazırlanan projede ayrılan 10 bin 750 metrekarelik peyzaj alanı, 9 bin 980 metrekareye düşürülerek, 59 dairelik yeni inşaat alanı yaratıldı.







KİLER HOLDİNG

Kiler Holding 2007 yılında, 22, 23, 24 ve 27’inci dönem AKP Milletvekilliği yapan Vahit Kiler ve ailesi tarafından kuruldu. İnşaat, enerji, sağlık turizm hizmetleri, sanayi ve tekstil alanında faaliyet gösteren Kiler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Nahit Kiler, başkan vekilliğini ise Vahit Kiler yapıyor.

Kiler Holding geçtiğimiz günlerde, toprak mülkiyeti Emlak Konut GYO A.Ş.’ye ait Ümraniye’deki, “Referans Ümraniye Projesi (341 Konut + 46 Ticaret) için de ÇED başvurusunda bulunmuştu.



