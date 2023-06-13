Nerede kalmıştık rantı. Seçim bitti AKP'li Kiler, inşaatı 59 daire artırdı

AKP’de 4 dönem milletvekilliği yapan Vahit Kiler’in aile şirketi Kiler Holding, seçimin ardından Beşiktaş’taki projesinde inşaat miktarını 59 daire artırmak için ÇED başvurusunda bulundu. Kiler GYO, 293 daire olarak geçen yıl eylül ayında yapımına başladığı projeyi, 352 daireye çıkartmak istiyor.

Nerede kalmıştık rantı. Seçim bitti AKP'li Kiler, inşaatı 59 daire artırdı

YENİÇAĞ | OĞUZ OK

İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan gözde semtlerden Beşiktaş, inşaat rantının acımasız baskısı altında.

Kiler Holding’in bir kuruluşu olan Kiler GYO’nun geçen yıl yapımına başladığı, 293 daireli inşaat projesi, sanki yeterinde betonlaşma yaratmıyormuş gibi bir de kapasite artışına gidiyor.

abbas1.jpg

VALİLİK DUYURDU
Kiler grubu söz konusu projedeki daire sayısını 352’ye çıkarmak için ÇED başvurusunda bulundu. İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda şöyle denildi:

“İstanbul Beşiktaş İlçesi Abbasağa Mahallesi, 347 Ada 1 Parsel mevkiindeki Beşiktaş Abbasağa Kiler GYO A.Ş.–Biskon Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılması planlanan Referans Beşiktaş Kapasite Artışı (352 Konut) projesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliğimize sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. Maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.”

abbas2.jpg

352 KONUT
ÇED başvurusunda yer alan tanıtım dosyasına göre, projenin teknik olmayan özetinde, “Abbasağa Mahallesi 347 ada 1 parsel numaralı tapu adresinde toplam 17 bin 665 metrekare alan üzerine, 352 konut kapasiteli ‘Referans Beşiktaş Kapasite Artışı Projesi (352 konut)’ yapılması planlanmaktadır.” denildi.

abbas3.jpg

ARAZİ TOKİ’YE AİT
Bir zamanlar üzerinde Milli Saraylara ait lojmanların bulunduğu arazi daha sonra TOKİ mülkiyetinde geçti. Lojman binaları, geçen yıl mart ayında yıkıldı. TOKİ, “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” kapsamında araziyi Kiler GYO A.Ş.’ye devretti. Geçen yıl ayında inşaat çalışmaları başlayan ve 10 blok 293 daireden oluşacak proje, seçimden sonra değiştirilerek, daire sayısı 352’ye çıkarıldı. Söz konusu arazi ile ilgili olarak ilk hazırlanan projede ayrılan 10 bin 750 metrekarelik peyzaj alanı, 9 bin 980 metrekareye düşürülerek, 59 dairelik yeni inşaat alanı yaratıldı.

abbas4.jpg

KİLER HOLDİNG
Kiler Holding 2007 yılında, 22, 23, 24 ve 27’inci dönem AKP Milletvekilliği yapan Vahit Kiler ve ailesi tarafından kuruldu. İnşaat, enerji, sağlık turizm hizmetleri, sanayi ve tekstil alanında faaliyet gösteren Kiler Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Nahit Kiler, başkan vekilliğini ise Vahit Kiler yapıyor.
Kiler Holding geçtiğimiz günlerde, toprak mülkiyeti Emlak Konut GYO A.Ş.’ye ait Ümraniye’deki, “Referans Ümraniye Projesi (341 Konut + 46 Ticaret) için de ÇED başvurusunda bulunmuştu.

abbas5.jpeg

İlgili Haberler
AKP vekil transferi için harekete geçti. 3 partiden isimlerle temasa geçildiği ortaya çıktı
Mendil satarak geçinemediğini söyleyen vatandaş: AKP'ye oy verdim, o bizim enişte
Dolar 24 TL’ye dayanınca AKP’li kadının sözleri tekrar gündeme geldi: Erdoğan tekrar seçilmesin diye zam yapıyorlar
AKP listelerinden Meclis'e girmişlerdi. HÜDA PAR'lı vekillerin yol haritası belli oldu
Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası Dünya
İngiltere'de aşırı sıcak hava dalgası
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı Güncel
Bilecik Belediyesi’nin kurban satış yeri hazırlandı
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kuruyemiş görmek ne anlama geliyor? Rüyada kuruyemiş görmek neye işaret?
Messi'den veda mesajı Spor
Messi'den veda mesajı
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler Ekonomi
Hazine'den dev borçlanmaya dev faiz. Faizin nereye uçacağının sinyalini verdiler
Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Güncel
Uşak'ta hafif ticari araçla tankerin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor Spor
Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı gelişmesi. Transfer için o takımın izni gerekiyor