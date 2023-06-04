Cumhur İttifakı seçmeni sosyal medyada hedef tahtasına koydu: AKP'li Özlem Zengin ilk kez konuştu

AKP'nin 28'inci dönemde TBMM'deki yeni grup yönetimi için isimler açıklandı. Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu AKP grup başkanvekilleri olarak belirlendi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçtiğimiz dönemde kadına şiddet kanunu savunması nedeniyle parti tabanında rahatsızlık yaratmış ve sosyal medyada hedef olmuştu.

Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı’na katılmak için öne sürdüğü 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi talebine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Deryan Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelen itiraz etmişti.

Aileyi koruyan kanun hakkında "kırmızı çizgimizdir" diyen Özlem Zenginin görevden alınması istenmişti.

"TEKRAR GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİM. BU HAKİKİ BİR CEVAPTIR"

Özlem Zengin, kendisine yönelik yapılan eleştirilere Odatv'ye yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Yeniden AKP Grup Başkanvekilliği’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teklifiyle geldiğini ifade eden Özlem Zengin "parti içinde biri tarafından korunuyor” sözlerine de şöyle yanıt verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifi ve AK Parti kapalı grup toplantımıza katılan tüm milletvekillerimizin oyları ile tekrar Grup Başkanvekili seçildim. Bunların hepsi hakiki bir cevaptır."

Kadına şiddet yasasının bazı kesimler tarafından sert sözlerle eleştirilmesine de yanıt veren Özlem Zengin, "AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanımıza itimat etsinler. Kadınların hukuku bizlere emanet" dedi.