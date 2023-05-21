AKP listesinde vekil oldu ilk konuşmasında kadınları hedef aldı

Kütahya’da AKP listesinden milletvekili seçilen avukat Adil Biçer, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin, “Bir hukukçu olarak, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. Kanun, toplumun mantığıyla örtüşmüyor” dedi.

AKP listesinde vekil oldu ilk konuşmasında kadınları hedef aldı

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde AKP listelerinden Kütahya Milletvekili olan Adil Biçer basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kütahya’da AKP listesinden milletvekili seçilen avukat Adil Biçer, seçimlerin ardından yaptığı basın açıklamasında kendisine oy veren seçmene teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biçer, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’nı destekleme şartlarından olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a ilişkin de açıklama yaptı.

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Kanunun toplum mantığı ile örtüşmediğini savunan Biçer, 6284 sayılı Kanun’a dair nasıl bir çalışma yapacakları sorusuna şunları söyledi:

“KANUN, TOPLUMUN MANTIĞIYLA ÖRTÜŞMÜYOR”

“6284, kadın beyanını esas alıyor. Kanun koyucu orada neyi amaçladı vaktiyle bilmiyorum ama bir hukukçu olarak, sadece kadın beyanının esas alınmayacağı kanaatindeyim. 20 yıl avukatlık yaptım. O dönemde de aynı şeyi söyledim. Önyargıya dayalı olarak başka yanlışlara da sebebiyet veriyor. Hatta bayan tarafından darp edilen bir erkeğe, erkek lehine uzaklaştırma verilmesi gerekirken yanlışlıkla hâkimin yine erkeği uzaklaştırma kararı verdiğine de şahit oldum. Dolayısıyla kanun, toplumun mantığıyla örtüşmüyor. Ama kanun koyucu neyi amaçladı o dönemde bilmiyoruz. Gerekçe illaki vardır. Bize düşen, bundan sonraki görevde vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmak. Nafakayla ilgili de yükselen sesler var, ‘Ömür boyu nafaka olmaz’ şeklinde. Vatandaşımızın bizden isteği varsa görev süresince, başta komisyonlarda sonra da Büyük Millet Meclisi’nde dile getirmek olacak.”

ÖZLEM ZENGİN BU İŞE NE DİYECEK

AKP Genel Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için değiştirilmesini istediği 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" için seçim öncesinde "Kırmızı çizgimizdir" vurgusu yapmıştı.

Daha sonra hedef haline gelen Zengin, "Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yorgunum. Camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum" dedi.

Zengin'in, AKP Kütahya Milletvekili avukat Adil Biçer'in sözlerine ne karşılık vereceği merak konusu…

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