AKP’li Özlem Zengin İstanbul Sözleşmesi’ni böyle savundu. Erdoğan gece yarısı kararıyla Türkiye’yi sözleşmeden çekmişti

İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin verilen karardan dolayı partisiyle ters düştüğünü belirten AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleşmede bulunmayan maddeler sebebiyle şahsının hedef alındığını ifade etti. Zengin, "Böyle bahtsız sözleşme görmedim. İçinde yazmayan şeylerle bu kadar anılan bir sözleşme görmedim" diye konuştu.

Kadın gazetecilerle buluşması öncesinde sözleşme hakkında konuşan Zengin, bu sözleşmenin bahtsız bir sözleşme olduğunu, kapsamda yer almayan maddeler nedeniyle anılan bir başka sözleşme görmediğini ifade etti.

"BÖYLE BAHTSIZ SÖZLEŞME GÖRMEDİM"

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, “Böyle bahtsız sözleşme görmedim. içinde yazmayan şeylerle bu kadar anılan bir sözleşme görmedim” diyen Zengin, şöyle devam etti:

“Benim bütün kabahatim doğruyu söylemek. Bu sözleşmeyle ilgili olarak siyasi bir rant peşinde değilim. Sözleşmede olanı ve olmayanı söylüyorum. Sözleşmeden çıkmakla alakalı Cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda biz bu konuları gizli saklı konuşmuyoruz.



Sokağa çıktığımda da hiçbir konuda bu konularda yaptığım konuşmalar kadar tebrik almadım. Çünkü onlar beni anlıyorlar, neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorlar. Ama ben şuna çok üzülüyorum; bu konu ne İstanbul Sözleşmesi ne 6284, bizi bölebilecek bir konu değil.



‘Olmayan bir konu üzerinden bir tartışma nasıl yapılır, toplum nasıl bölünür, tek bir konu üzerinden siyaset nasıl yapılır’ diye bir tez yazılabilir. Bütün problem, doğru zeminde konuşamıyoruz, bunları doğru zeminde tartışamıyoruz.”

"BURADA ÇOK BAŞKA BİR KURGU VAR"

LGBT+ konusunun İstanbul Sözleşmesi kapsamında olup olmaması üzerine yürütülen tartışmalara da değinen Zengin, sözlerine şunları ekledi:

“İstanbul Sözleşmesi’nde bu var mı, yok. Eğer bu yoksa neden biz olmayan bir şeyin kavgasını yapıyoruz ki? O ifadenin varlığı başka bir şey, LGBT deseniz başka bir şey. Bu itirazları bende çok iyi anlıyorum ve dinliyorum ama bu tartışmayı bu hale getiren bu içerik değil onu da anlatmak istiyorum. Burada çok başka bir kurgu var.”