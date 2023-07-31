AKP MKYK Üyesi Leyla Zana'yı yere göğe sığdıramadı. Hani muhalefet HDP ile işbirliği yapıyordu

AKP MKYK üyesi Abdurrahman Kurt, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan hüküm giymiş Leyla Zana güzellemesi yaptı. Kurt’un yaptığı güzelleme, “Hani muhalefet HDP ile iş birliği yapıyordu” sorusunu gündeme getirdi.

AKP MKYK Üyesi Leyla Zana'yı yere göğe sığdıramadı. Hani muhalefet HDP ile işbirliği yapıyordu

Terör örgütü PKK propagandası yapmaktan hüküm giymiş Leyla Zana, AKP'li Abdurrahman Kurt tarafından Twitter üzerinden övüldü.

Abdurrahman Kurt'un Leyla Zana ve Barzani fotoğrafı bulunan Twitter paylaşımı şu şekildeydi: " Öyle bir geçer zaman ki… Leyla Zana değerlidir …İtidal ve muhakeme önemlidir. Kaybetmemek lazım. Bir kaç ay önce köyünde ziyaret etmiştim ve o mücadele tecrübesi ve itidali ile hala muhkem bir duruşa sahipti ."

ekran-goruntusu-2023-07-31-113011.png

ABDURRAHMAN KURT'UN SİCİLİ

Açılım sürecine destek veren Abdurrahman Kurt, bu sene seçimlerden önce yaptığı açıklamada "Andımızı okumaya niyetim yok" dedi.

Hükümetin bu açıklamaları, 24 Aralık 2014 tarihinde CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın konuğu olan Abdurrahman Kurt şu ifadeleri kullandı: “Amerika ile beraber Cemaat de bizim yanımızda yer aldı. Biz askeri vesayetle mücadele ederken cemaat yanımızdaydı."

Abdurrahman Kurt, AKP'nin eski Diyarbakır milletvekili. Günümüzde ise Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi.

LEYLA ZANA'NIN YEMİN KRİZİ

1991'de Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin Diyarbakır milletvekili seçilen Leyla Zana ve Hatip Dicle, milletvekili yemin töreninde Kürtçe konuştu, siyasi krize sebep oldu.

İlgili Haberler
Tanju Özcan’dan "HDP'ye yarım kilo kına gönderdiniz mi?” sorusuna dikkat çeken cevap
HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını. İlçe binası değil örgüt yuvası
Fatih Altaylı HDP'den sızan kulisi açıkladı: Kandil ve Öcalan'ın çizgisinin iktidardan yana olduğu konuşuluyor AKP ile anlaşalım diyenlerin sayısı artıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi Dünya
Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam Güncel
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam
Pakistan’daki intihar saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı Dünya
Pakistan’daki intihar saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı
Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz Teknoloji - Otomotiv
Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz
Demet Özdemir DJ sevgilisini Sergio'yu ilk kez paylaştı Magazin
Demet Özdemir DJ sevgilisini Sergio'yu ilk kez paylaştı
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi Dünya
Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi
Mustafa Sönmez konut fiyatlarını düşürecek gelişmeyi açıkladı Ekonomi
Mustafa Sönmez konut fiyatlarını düşürecek gelişmeyi açıkladı