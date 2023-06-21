Fatih Altaylı HDP'den sızan kulisi açıkladı: Kandil ve Öcalan'ın çizgisinin iktidardan yana olduğu konuşuluyor AKP ile anlaşalım diyenlerin sayısı artıyor

Fatih Altaylı, HDP'den gelen kulis bilgilerini köşe yazısında paylaşırken "Benden duymuş olmayın ama HDP'de şu anda “Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım” diyenlerin sayısı artıyor ve iktidardan yana olan Kandil ve Öcalan’ın çizgisinin daha doğru olduğu konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA DA CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu’nun, meclis grup toplantısında, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum; değil 6'lı masa Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" ifadelerine de cevap veren Altaylı, ‘’belli ki ders almamış’’ dedi.

''HDP İÇERİSİNDE YENİDEN AKP İLE ANLAŞALIM DİYENLERİN SAYISI ARTIYOR''

Fatih Altaylı’nın köşe yazısındaki ilgili kısımda kullandığı ifadeler şöyle;

''Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin aydınlığa çıkması için değil 6’lı masa, gerekirse 16’lı masa kuracağım” buyurdu.

Belli ki, ders almamış.

Mesele masada kaç kişi olduğu değil, masadaki samimiyet ve uyum.

Kılıçdaroğlu hepimizin takdir ettiği bir 6’lı masa kurdu.

Kurdu da ne oldu!

Masanın en önemli konusu bir Cumhurbaşkanı adayı belirlemekti.

1 yıl masada bu konuyu konuşturmadı.

Konu ne zaman açılsa kapattırdı. Dışardan bakanlar “Herhalde isim belli ama açıklamıyorlar” diye düşündü. İsim Kılıçdaroğlu’nun kafasında belliydi, kendisiydi ama son ana kadar paylaşmadı.

Ve son toplantıda kendini dayattı. Haklı olarak itiraz eden ve o güne kadar defalarca “Aday belirleyelim” talebi karşılıksız bırakılan Meral Akşener “Oyunbozan” durumuna düşürüldü.

Ve seçim kaybedildi.

Ve şimdi “Gerekirse 16’lı masa kurarım” diyor.

Kemal Bey, hangi hayal aleminde yaşıyor ya da yaşatılıyorsunuz bilmiyorum ama siz bundan böyle “Saat bile kuramazsınız”

Benden duymuş olmayın ama HDP şu anda “Bu CHP ile yürüyerek hiçbir şey kazanamadık. Biz yeniden AK Parti ile anlaşalım” diyenlerin sayısı artıyor ve iktidardan yana olan Kandil ve Öcalan’ın çizgisinin daha doğru olduğu konuşuluyor.

Erdoğan da zaten kabinesinde yaptığı yeniliklerle yeni bir açılımın işaretlerini verdi bile.

75 yaşındasınız Kemal Bey.

12 kez kaybettiniz.

76 yaşında 13. , 80 yaşında 14. kez kaybetmeyin.

Eleştirdiğiniz her şeyden, en az Erdoğan kadar sorumlusunuz.

Bilin…''