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AKP’li aday adayına seni vekil yapacağız diye söz verip aday göstermemişler

Seni vekil yapacağız diye söz verilip aday gösterilmeyen Osmaniye AKP aday adayı İmam Hüseyin Çelik isyan etti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 14:29
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AKP’li aday adayına seni vekil yapacağız diye söz verip aday göstermemişler

AKP’li aday adayına seni vekil yapacağız diye söz verip aday göstermemişler
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ANKA'da yer alan bilgilere göre, Osmaniye’de, AKP’den milletvekili aday adayı olan İmam Hüseyin Çelik, açıklanan Osmaniye aday listesine tepki gösterdi.

Çelik, “Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle yanlış hareketler var ki… İl başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi” dedi.

"DERYA YANIK HANIMEFENDİ..."

İmam Hüseyin Çelik, şunları söyledi:

“Bugün benim burada basın açıklamamın sebebi şudur: Derya Yanık hanımefendi Aile Bakanı. Osmaniye'nin sokağını bilmez, toplumda ve halkta karşılığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya gönderdi. Tamam, eyvallah. Başımızın üstünde… Ama burada öyle bir vaka var ki, öyle yanlış hareketler var ki… Burada İl Başkanı Seydi Gürsoy, 16 Mart'ta istifa etmesi gerekirken istifa etmeyip, bugüne kadar il başkanı olarak buraya geldi. Şimdi ikinci sıraya geldi.

Şimdi soruyorum size. Hala Facebook profilinde, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi bugün burada bizi aday adaylık tanıtımında, il başkanı olarak geçiyor. Şimdi peki, ben cuma günü; 'Seydi, sen milletvekili adayıymışsın ikinci sıradan' dedim, 'Derya Hanım da 1'deymiş' dedim, bu nasıl oluyor?

"BİZLERİ ALDATTIN"

İmam ağabey dedi, 'Bunların hepsi dedikodu' dedi. O zaman dedim, ‘Sen AKP İl Başkanısın, bu dedikoduları önlemen gerekiyor. Huzurumuz için Osmaniye'nin geleceği için’ dedim. 'Nasıl yapmam gerekiyor' dedi. Basını çağıracaksın dedim 'yapamam' dedi. O zaman dedim yürütmeni topla, 'yapamam' dedi. O zaman dedim aday adaylarını topla, 'yapamam' dedi. O zaman Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir Beyefendiyi ara dedim. 'Yapamam' dedi. Bölge sorumlumuzu ara, 'yapamam' dedi. 'Sen bizi katakulliye getirdin, yanlış adamsın' dedim.

Benim ve tüm 39 tane aday adaylarının müracaatlarını gözümüzün içine baka baka gülerek yalan söyledin. Bizleri aldattın. Aday değilim dedin sen bana şunu söyledin, İmam abi, Derya Yanık hanımefendi, arkasını toparlayacak olan sensin, toplumda karşılığın var. Sen olmazsan ikiyi çıkarma şansımız yok dediniz mi demediniz mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Bu seccadeye değil hepsiyle beraber Kur'an-ı Kerim'e el basın, çocuklarınızın yüzü hürmetine. Bu insanların gururuyla, bu insanların şerefiyle, bu insanların haysiyetiyle oynamaya; ne senin hakkın var ne de kimsenin haddine düşer.

Bu memleketin kaderiyle sizler oynuyorsunuz. Oynamayacaksınız ama siz de Seydi Gürsoy sana da hakkını bildireceğiz. Ben AKP'deyim, istifa etmedim. Ben buradayım ama ne 39 tane aday adayının gururuyla oynamaya hakkınız var, ne de benim. Benim gururumla kimse oynayamaz, oynayanı da gereği neyse yaparım, yaparız."

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