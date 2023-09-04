AKP personeli resmen Sırp kazansın diye twit attı. Kalbindeki düşünceyi böyle dışa vurdu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve başarılı bir oyun sonunda Avrupa Şampiyonluğunu göğüsleyen Filenin Sultanları milyonları mutlu ederken bazılarının da tweetlerini silmelerine neden oldu. Mücadele öncesi 'Milli Takım kaybetsin' diye dua eden AKP personeli şampiyonluk sonrası paylaşımını sildi.

AKP personeli resmen Sırp kazansın diye twit attı. Kalbindeki düşünceyi böyle dışa vurdu

AKP İstanbul İl Başkanlığı personeli İsmail Gündoğar adlı şahıs karşılaşma öncesi yaptığı paylaşımla adeta kendisini tutamayarak kalbindeki düşünceyi dışa vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, bir süredir cinsel yönelimi nedeniyle AKP'ye yakın isimler tarafından hedef gösteriliyordu. Bu konuya dair paylaşımda bulunan isimlerden biri de AKP İstanbul İl Başkanlığı personeli İsmail Gündoğar oldu.

Gündoğar maç öncesinde şu ifadeleri kullandığı bir paylaşım yaptı:

milli-takim-ic.jpg

Konu ahlaksızlık olunca kardeşini hatta kendi evladını silen bir milleti ahlaksızlar ile dolu milli takım varken...

Sırbistan kazanmasın! Ahlaksızlığın normalleştiği Milli Takım kaybetsin.... En güzel duadır


AKP personeli Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmasının ardından paylaşımını sildi.

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