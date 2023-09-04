AKP personeli resmen Sırp kazansın diye twit attı. Kalbindeki düşünceyi böyle dışa vurdu

AKP İstanbul İl Başkanlığı personeli İsmail Gündoğar adlı şahıs karşılaşma öncesi yaptığı paylaşımla adeta kendisini tutamayarak kalbindeki düşünceyi dışa vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, bir süredir cinsel yönelimi nedeniyle AKP'ye yakın isimler tarafından hedef gösteriliyordu. Bu konuya dair paylaşımda bulunan isimlerden biri de AKP İstanbul İl Başkanlığı personeli İsmail Gündoğar oldu.

Gündoğar maç öncesinde şu ifadeleri kullandığı bir paylaşım yaptı:

Konu ahlaksızlık olunca kardeşini hatta kendi evladını silen bir milleti ahlaksızlar ile dolu milli takım varken...

Sırbistan kazanmasın! Ahlaksızlığın normalleştiği Milli Takım kaybetsin.... En güzel duadır



AKP personeli Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmasının ardından paylaşımını sildi.