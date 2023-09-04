İktidarı çıldırtacak karikatür. Emre Ulaş kadın milli voleybolcuların ampulü patlatan smacını çizdi

Emre Ulaş, A Milli Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasının ardından bomba bir karikatür çizdi.

İktidarı çıldırtacak karikatür. Emre Ulaş kadın milli voleybolcuların ampulü patlatan smacını çizdi

Mizahın ustası Emre Ulaş, iktidar trollerinin sürekli hedef aldığı A Milli Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu finalinde atılan her smacın gericileri vurduğu bir karikatüre imza attı.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Karikatürde voleybol topunun bir ampulü parçalayarak çıkması yer alıyor.

A Milli Voleybol Takımı ve özellikle milli voleybolcu Ebrar Karakurt, iktidar trolleri tarafından sıklıkla hedef alınıyor.

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X’te (Twitter) Abdulhamid Denge isimli bir kullanıcının Ebrar Karakurt’un paylaşımının altına “Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” sözlerine Karakurt, “Boş yapma Abdülhamid” cevabını vermişti.

Ebrar Karakurt, İtalya galibiyeti sonrası da sosyal medya hesabından elinde 'Boş yapma Abdulhamid' yazılı bir pankart paylaştı.

Milli yıldızın bu paylaşımı bazı AKP'li isimlerce rahatsızlığa yol açtı.

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Mansur Yavaş’ın “Kapının önüne boş damacana şişesi gibi konulan eski başkan" dediği Melih Gökçek milli voleybolcuyu "Sen milli takıma layık olmayan bir LGBT'lisin. Abdülhamid'e saldırdığına göre senin kökünü araştırmak gerek. Bir sporcu siyaset yapacaksa sporu bıraksın. Atın bunu milli takımdan. Milli takıma leke düşmesin." sözleriyle hedef gösterdi.

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AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Karakurt’un paylaşımını alıntılayıp sosyal medya hesabından, ''Ebrar Hanımın, her başarılı maç sonrası kişisel olarak gündeme gelmek gibi, benim ergence bulduğum, bir talebi mevcut. Milli Takımımız bir zümreye, bir kesime, bir ideolojiye ait değildir. Milli Takımlarımız aziz milletimizin tamamının öz malıdır. Dolayısıyla bir sporcunun, Milli Takımın her başarısından sonra, abuk subuk narsist tavırlarını ne biz, ne milletimiz ne de takımımızdaki diğer oyuncular çekmek zorunda değildir.'' ifadelerini kullandı.

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AKP’deki ''Pelikan'' adı verilen ekipte yer aldığı öne sürülen, ''akademisyen'' Selman Öğüt de Karakurt’u hedef aldı.

Karakurt, milli voleybolcuyu üstü kapalı şekilde tehdit ederek şu ifadeleri kullandı;

''Belirli lobilerin verdiği gazla kahraman olayım derken kendini hedef haline getirmek akıl işi değil. Bu millet hoşgörülüdür. Ancak kendi değerlerini ve bir de ceddini aşağılayanlara gerek cevabı verir''

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Mücadele öncesi 'Milli Takım kaybetsin' diye dua eden AKP İstanbul İl Başkanlığı personeli İsmail Gündoğar şampiyonluk sonrası paylaşımını sildi.

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