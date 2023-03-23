AKP seçim için vatandaşın canını hiçe sayıyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

Daha bugün en büyüğü 5.3 büyüklüğünde olmak üzere 4.2 ve 4.0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

Bu artçılarda Elbistan’daki hasarlı Atik Cami’nin minaresi yıkıldı. Yani hasarlı yapıların yıkımı halen devam ediyor bölgede!

Uzmanlar bölgede inşaat faaliyetlerinin yapılmaması gerektiğini belirtirken hükümet yine bilime kulaklarını tıkamış, gözlerini kapatmış, “la la la” sesleriyle bilim insanlarının seslerini duymazdan gelmeye çabalıyor!

AKP bilim yerine tutturmuş bir kader söylemi devam ediyor yoluna!

Soma’da 301 madenci ölüyor, kader!

Ermenek’te 18 madenci vefat ediyor yine kader!

Depremde fay hattı üzerine yapılan evler yıkılıyor yine kader!

Yahu ne kadermiş arkadaş hep garibanı buluyor!

Artık bilimin ışığında adımların atılması için daha ne yaşanması gerekiyor?

Başımıza daha ne felaket gelmesi gerekiyor?

Hükümet vatandaşının canını, malını koruması gerekirken yaklaşan seçimlerde “oy kaybederim” kaygısıyla bir an önce ev yapma derdine düşüyor.

Yahu bilim insanları diyor ki şu an bu bölgede ev yapmayın!

Hadi bilim insanlarına kulak asmıyorsunuz!

Deprem sonrası atılan temellerde artçılarla nasıl çatlaklar oluştuğu ortada, bu yönde pek çok görüntü çıktı ortaya!

Amannn boş ver biz evleri yapalım, en azından temel atalım ev yapacağız algısı oluşturulalım derdinde AKP!

Seçimlere şunun şurasında ne kaldı 51 gün. O zaman hemen yapılmalı bu evler.

Gerçi İzmir’de 2 buçuk sene önce meydana gelen ve sadece 4 binanın yıkılıp 4 bin 424 binanın hasar aldığı deprem sonrası halen vaat edilen 5 bin 61 konutun tamamının yapılamadığı ortaya çıkmıştı!

Bu depremde ise 40 binden fazla bina yıkıldı, 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti!

Hükümet ise 11 ilde 17 bin 902 konut inşa edeceğini vaat ediyor bu sefer.

Vaat ettiği konutları inşa etmek için bilim insanlarının uyarılarına da kulak asmayan AKP, somut olarak yaşananlara da aldırış etmiyor.

Daha bugün Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler bile hükümeti durduramadı.

Çıktılar hiçbir şey olmamış gibi bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 11 ilde temel atma töreni düzenlediler!

Sarsıntının olduğu yerde temel tutacak mı, daha sonraki bir sarsıntıda çatlayacak mı?

Bu evler ne kadar sağlam olacak?

Bu sorular kimsenin umurunda olmadı!

Varsa yoksa seçim için alelacele bina inşa etme ve oy devşirme planı!

AKP kendi iktidarında hangi afet sonrası vatandaşının canını önemsedi ki?

“Kader” dedi, “alın yazısı” dedi, “kader planı” dedi geçti.

Vatandaşını insan olarak değil oy olarak gören zihniyetten başka da bir şey beklenemez zaten!

Gerçi onlar da haklı, 301 madencinin hayatını kaybettiği facia sonrası yapılan seçimlerde AKP Soma’da oyunu yüzde 10 artırmış ve yüzde 49 oy almıştı!