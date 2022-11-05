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AKP ve MHP oylarıyla... ‘Devlet okullarında çocuklara ücretsiz yemek verilsin’ önergesine ret

İYİ Parti'nin, "Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla" Meclis’e sunduğu önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 01:35
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AKP ve MHP oylarıyla... ‘Devlet okullarında çocuklara ücretsiz yemek verilsin’ önergesine ret

AKP ve MHP oylarıyla... ‘Devlet okullarında çocuklara ücretsiz yemek verilsin’ önergesine ret
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İYİ Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, devlet okullarında okuyan öğrencilere sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesini için bütçenin artırılmasını teklif etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin imzasıyla verilen teklifin gerekçesinde, yetersiz beslenmenin çocukların sağlığını ve gelişimini tehdit ettiği belirtildi.

Çocukların sağlık bir hayat yaşayabilmesini sağlamanın devletin görevi olduğu vurgulanan teklifte, "Hiçbir çocuğumuzun sınıfına karnı aç girmemesi, tüm çocuklarımızın sağlıklı ve ücretsiz beslenme hakkına sahip olması sosyal devletin sorumluluğudur" denildi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerde 16 milyon çocuğun olduğunu aktarılan teklifte, "İYİ Parti olarak 'Rüzgar Gülü' adını verdiğimiz projemiz kapsamında önermekte olduğumuz bu bütçe artırımı ile 61 milyar 125 milyon TL çocuklarımızın beslenmesi ve sağlıkla büyümesini sağlayacak bir yeniliği hayata geçirmemize vesile olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ancak teklif AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti’den konuya ilişkin  yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Plan ve Bütçe Komisyonu vekillerimizin "Devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla" komisyona sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi arttırım önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir.”

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Vatandaş
5.11.2022 02:14
Bunlar kafayı kırmış iyice  
 
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