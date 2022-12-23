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  • Akşener'den ücretsiz yemek çağrısı 'Devletin yapacak gücü var. İlk ve ortaokullular için de geçerli olsun'

Akşener'den ücretsiz yemek çağrısı 'Devletin yapacak gücü var. İlk ve ortaokullular için de geçerli olsun'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci dönemden itibaren devreye girecek okul öncesi eğitim alan öğrencilere ücretsiz yemek hizmetinin ilk ve ortaokul öğrencileri için de çağrı yaparak “Devletin yapacak gücü var” dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 21:01
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MEB, öğrencilere ücretsiz yemek verileceğini duyurdu. Akşener’den ilk ve orta öğretim için de ücretsiz yemek çağrısı 'Devletin yapacak gücü var'

Akşener'den ücretsiz yemek çağrısı 'Devletin yapacak gücü var. İlk ve ortaokullular için de geçerli olsun'
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara ilk ve orta öğretim öğrencileri için de ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rüzgargülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkanı sağlayın! Devletimizin bunu yapacak gücü var. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun!"

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Yurttas
23.12.2022 22:01
Devletimizin gücü var ama AKP nin böyle hayırlı ise hiiic niyeti yok.Evlatlarimizin yemekleri yerine Millet bahcesi,Kopruler ,yollar,inşaat,maden sahası daha avantajlı.  
 
İLKNOKUL +ORTA OKUL DA NASİPLENSİN ÇOK DOGRU UYGULAMA OLUR
23.12.2022 21:21
ILK OKUL ORTA OKULA BAGLI 4+4+ UYGULAMASI YAPILDI AYRIMCILIK OLMAMASI GEREKIYOR.  
 
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