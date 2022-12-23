Akşener'den ücretsiz yemek çağrısı 'Devletin yapacak gücü var. İlk ve ortaokullular için de geçerli olsun'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara ilk ve orta öğretim öğrencileri için de ücretsiz yemek verilmesi çağrısında bulundu. Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rüzgargülü Projemizi reddedenleri, bizi geç de olsa anladığı için tebrik ediyorum. Madem böyle bir adım attınız; ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımıza da bu imkanı sağlayın! Devletimizin bunu yapacak gücü var. Yeter ki tercihiniz yandaştan değil, milletimizden yana olsun!"