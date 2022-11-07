İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli: AKP’lilerin bile 'yok artık' dedikleri kararlar alınıyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri bakanların sunumlarıyla devam ediyor. Seçimden önceki son bütçenin tercihlerini eleştiren muhalefet temsilcilerine göre bu bütçe, iktidar tarafından seçimin finansmanı için kullanılacak.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, toplumun ihtiyaçlarının görmezden gelindiğini, gerekli yatırımın planlanmadığını ifade eden Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nun İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, bakanların bütçe görüşmelerinde “sakin” olduğunu belirterek, “İktidarın değişme ihtimalini görüyorlar ve kendilerini de çok fazla bağlayıcı sözlerle zor durumda bırakmak istemiyorlar” dedi.

İYİ Partili Naci Cinisli, Meclis’te görüşülen bütçe için "seçim bütçesi" dedi.

"CAHİLLİKTEN YAPILAN BİR OPERASYON DEĞİL, BİLİNÇLİ YAPILMIŞ BİR OPERASYON"

Alan’ın yönelttiği sorular ve Cinisli’nin verdiği yanıtlar şöyle:

– İktidar bunu seçimleri kazanmak için bilinçli bir şekilde mi yapıyor?

Enflasyonun neden yükseldiği son derece belli. Son derece akıldışı, herkesin hayretler içinde kaldığı bir durum. Hatta çok iyi biliyorum ki politika faiziyle ile ilgili AK Parti içindeki ekonomi kurmaylarının bile ‘Yok artık’ dedikleri kararlar alınıyor. Politika faizini düşürdüğünüz zaman piyasa faizi düşmüyor. Bugün Merkez Bankası faizimiz 10,5’a kadar düşmüş fakat piyasa bunu umursamıyor. Piyasa iktidarın sözüne güvenmiyor. Politika faizini düşürdükçe enflasyon arttı. Geçen sene enflasyon yüzde 19’lardayken bir yılda resmi rakam bile yüzde 85 oldu. Ki biz doğru rakamı bütçeden anlıyoruz, o da yüzde 155. Belli ki bu bir akılla yapılmış, akıldışılıkla yapılmamış. Bu bilmeden, cahillikten yapılan bir operasyon değil. Bilinçli yapılmış bir operasyon. Bu bütçeyle seçim finansmanı enflasyon kullanılarak karşılanıyor.

BÜTÇEDE BU SENE ÖNCELİK 'SEÇİM'

– Seçime hazırlık bütçesi olduğunu hangi bütçe kalemlerinden görüyorsunuz?

Bütçede 650 milyar liralık bir açık var. Öte yandan neredeyse 566 milyar liralık bir faiz gideri var. Bu faiz giderleri inanılmaz. Kur Korumalı Mevduat denen bir facia var. Bunlar aynı zamanda servet transferi. Bunları masumane göremeyiz. Doları tutmak için yapılan bir operasyon olarak göremeyiz. Faiz tabi ki biz de istemiyoruz. Keşke sıfır olsa hepsi. Fakat sizin politika faiziniz sıfırken, hazineniz yağmalanırken, bu yöntemlerle piyasa faizi yüzde 40’lardayken dövizde nasıl bunun gibi bir durumla karşı karşıyayız? Yatırımlara ayrılan para komik. 330 milyar lira yatırıma para ayırıyorsanız sizin harcamak istediğiniz yer başka. Bu sene öncelik seçim.