Yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Serdar Ortaç’ın tedavi yöntemi ağızları açık bıraktı

Serdar Ortaç son olarak diş apsesi yüzünden şişen suratını paylaşarak çektiği acıyı takipçilerine anlattı. Ünlü şarkıcının tedavi yöntemi ise herkesi şaşırttı.

Yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Serdar Ortaç’ın tedavi yöntemi ağızları açık bıraktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Instagram hesabından sürekli canlı yayın açan ünlü popçu Serdar Ortaç, takipçileriyle dertleşmeye devam ediyor.

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Dün akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri, yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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"İĞNE SOKTUM"

"Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı. Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı. Hayranları ünlü şarkıcının bu sözleri sonrası şaştı kaldı.

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