Mehmet Faraç’tan AKP’nin eski ortağı Cengiz Çandar’a ayar. Çandar 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var' dedi

Cengiz Çandar'ın 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var. Diyarbakır, Kürdistan'ın merkezi' sözlerine Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç böyle yanıt verdi: "Ey güzel Türkiyem, ülke bölünmüş de haberimiz mi yok?"

Mehmet Faraç’tan AKP’nin eski ortağı Cengiz Çandar’a ayar. Çandar 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var' dedi

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden milletvekili adayı olan, eski AKP’li ve yetmez ama evetçi Cengiz Çandar’ın sözlerine tepki gösterdi.

"Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var. Diyarbakır, Kürdistan'ın merkezi." diyen Çandar’ın geçmişini hatırlatan Faraç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Twitter'da paylaşıma hazırlanırken, ‘yorum ekle’ diye bir yazı çıkıyor... Ne ekleyeyim ki, her şey ortada... O halde bir soru sorayım da belki liboşlara, yetmez ama evetçi Sorosçularla işbirlikçilerine karşı uyananlar olur; ‘Ey güzel Türkiyem, ülke bölünmüş de haberimiz mi yok?"

mf.jpg

İlgili Haberler
AKP’li Şanlıurfa belediyesinden sessiz sedasız adres teslim ihale. Seçimden önce hızlıca her şey halledildi
AKP yandaşı Serdar Ortaç kendisine omurgasız diyen Fatih Portakal’a dava açacak
AKP gemisini terk eden terk edene. AKP'nin dizilerdeki ünlü ismi Kadir Çöpdemir "Değiştirelim be, bıktık be" dedi
Oğuzhan Uğur’un ‘tek başıma 3 simit yedim’ diyen eski AKP’li gence verdiği yanıt olay oldu
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur Siyaset
Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'nun vaadini animasyon filmi yaptı: Görevimiz ilk tur
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı Güncel
Safranbolu Belediyesi'nden engelliler haftası programı
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı Sağlık
Ağız kokusu neden ciddiye alınmalı
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi Dünya
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum Spor
Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak Magazin
Oyuncu Hakan Meriçliler'den sürpriz proje. Efsane şarkıcıyı sahneye taşıyacak
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı Güncel
İsmailağa cemaati çocuklara Erdoğan duası ettirdi. 6 yaşındaki çocuğu evlendirdikleri ortaya çıkmıştı