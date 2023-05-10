Mehmet Faraç’tan AKP’nin eski ortağı Cengiz Çandar’a ayar. Çandar 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var' dedi

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden milletvekili adayı olan, eski AKP’li ve yetmez ama evetçi Cengiz Çandar’ın sözlerine tepki gösterdi.



"Kürtlerin kendi kendini yönetme hakkı var. Diyarbakır, Kürdistan'ın merkezi." diyen Çandar’ın geçmişini hatırlatan Faraç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



“Twitter'da paylaşıma hazırlanırken, ‘yorum ekle’ diye bir yazı çıkıyor... Ne ekleyeyim ki, her şey ortada... O halde bir soru sorayım da belki liboşlara, yetmez ama evetçi Sorosçularla işbirlikçilerine karşı uyananlar olur; ‘Ey güzel Türkiyem, ülke bölünmüş de haberimiz mi yok?"