AKP'de tekrar seçilemeyeceklerin listesi belli oldu. Hepsi reisin gözünün içine bakıyor

AKP’nin 2023 seçimlerinde milletvekili adaylığı heyecanı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda AKP MYK toplantısında 2023 seçimlerine yaklaşılırken hazırlanacak milletvekili listelerinin önemine dikkat çekerek “Listeler için önümüzde altı ay var. İsimler üzerinde çok iyi çalışmamız lazım” demişti.

AKP’de aday listeleri yavaş yavaş oluşmaya başladı.

Öte yandan parti içinde 3 dönem kuralı endişesi de yaşanıyor. 3 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra görevi bırakmak ya da ara vermek zorunda kalan milletvekillerinin isimleri de belli olmaya başladı.

Bu isimlerin başında ise Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı ve Fatih Şahin geliyor.

3. dönem kuralına 2023 seçimlerine AKP içerisinde 65 mevcut milletvekili takılıyor.

İŞTE SEÇİLEMEYECEKLER

Odatv’nin ulaştığı bilgilere göre, kurala takılan isimlerin başında eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ, Ulaştırma Eski Bakanı Ahmet Arslan, MKYK üyesi Öznur Çalık, Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ve Ardahan Milletvekili Orhan Atalay geliyor.

Bu isimlerin 2023 seçimlerinde aday listelerinde gösterilip gösterilmeyeceği ise henüz kesinleşmedi.

3. DÖNEM KURALI NEDİR?

Bu kurala göre AKP’de bir kişi ancak 3 dönem milletvekilliği yapacak. Sonrasında görevi bırakmak ya da ara vermek zorunda.

ERDOĞAN’DAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan Antalya'da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programında seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok. Cumhuriyet'imizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023’te ülkemiz aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır.

Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız.” açıklamasında bulundu.